Von Thomas Hahn, Tokio

Kane Tanaka aus Japan wurde erst spät berühmt. Später sogar, als sie es sich verdient hätte. Mit 103 überstand sie eine Krebsoperation, aber das ließ zunächst wohl nur medizinische Fachkreise und ihre Familie aufhorchen. Vier Jahre später kam auf Initiative ihres zweiten Sohnes und dessen Frau ihre Biografie im Selbstverlag heraus: "In guten wie in schlechten Zeiten, 107 Jahre alt." So richtig interessierten sich die Medien erst für sie, als sie schon deutlich über 110 war. Im März 2019 präsentierte das Guinness-Buch der Rekorde sie offiziell als ältesten lebenden Menschen der Welt. Sie war 116 und plötzlich ein Star.

Man kann sich seine Errungenschaften nicht immer aussuchen. Am Anfang wies jedenfalls nichts darauf hin, dass Kane Tanaka sehr alt werden würde. Im Gegenteil. In ihrer Biografie heißt es, sie sei ein Frühchen gewesen, offiziell eingetragen wurde ihre Geburt am 2. Januar 1903. Ihre Eltern, die Bauernleute Ota aus dem Dorf Wajiro in Fukuoka, hätten erst nicht an ihr Überleben geglaubt und ihr Geburtsdatum deshalb nicht gleich registrieren lassen. Und die Jahre ihres jüngeren Erwachsenenlebens waren geprägt von Trennung, Krankheit, Verlust. Ihr Mann Hideo, den sie 1922 geheiratet hatte, und ihr ältester Sohn mussten in den Krieg; Letzterer kam in russische Gefangenschaft. Von ihren vier leiblichen Kindern starben zwei bald nach der Geburt. Ihre Adoptivtochter wurde nur 23. Harte Zeiten.

Nach 1945 wurde das Leben besser. Japan erfand sich neu. Kane und Hideo führten einen gut besuchten Reiskuchenladen. Und als Kane Tanaka 1966 in Rente ging, war sie danach jahrzehntelang eine ziemlich normale ältere Dame. 1993 starb Hideo. Er war 90 wie sie. Aber Kane lebte weiter und weiter. Bis sie so alt war, dass die ganze Welt auf sie aufmerksam wurde.

Sie war eine würdige Altersrekordlerin. Der Titel brachte gewisse Pflichten mit sich. Öffentliches Kuchenessen mit Politikern an den Geburtstagen in ihrem Pflegeheim in Fukuoka-Higashi. Ein bisschen Softdrink-Werbung, weil sie so gerne Cola mochte. Mit Geduld und Humor machte sie alles mit. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte sie sich vergangenes Jahr bestimmt auch wie geplant bei der Fackelstaffel vor den Olympischen Spielen in Tokio über die Strecke schieben lassen. Sehr alt zu werden, wirkte bei ihr wie ein großer Spaß.

Ihre Nachfolgerin: eine französische Ordensschwester

Oder wollte man nur glauben, dass es ein großer Spaß ist? Tatsache ist: Kane Tanaka hat nie öffentlich über die Bürde des Alters geklagt, über Schwerhörigkeit oder schwindende Kräfte. Stattdessen empfahl sie Rechnen, Brettspiele und viel Schokolade als Säulen eines zufriedenen Lebensabends. Und als Fukuokas Bürgermeister sie mal fragte, was der glücklichste Moment ihres Lebens gewesen sei, überlegte sie nicht lange. Sondern antwortete mit einem Wort: "Jetzt."

Kane Tanaka war eine Symbolfigur des rasant alternden Inselstaates Japan. Aber vor allem eine Botschafterin des Lebens und der Freude am Augenblick. Jetzt tritt eine andere an ihre Stelle als ältester lebender Mensch, die französische Ordensfrau André Randon, 118. Denn wie am Montag erst bekannt wurde, ist Kane Tanaka am 19. April gestorben. Sie wurde 119 Jahre alt.