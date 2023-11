Die Helferin gegen Japans Bärenkrise schaut aus wachen Augen. Und Imura Junta von der Naturschutzorganisation Picchio will gleich mal zeigen, was sie kann. "Sitz!", sagt er. Sofort lässt sich die Karelische Bärenhündin Elf auf ihren Hinterpfoten nieder. "Bell!", sagt Junta. Ohne Zögern bellt das Tier. Elf ist gut erzogen, aber natürlich sind diese einfachen bestandenen Tests nicht das, was sie wirklich auszeichnet. Elf, fünf Jahre alt, etwa 50 Zentimeter hoch, schwarz-weißes Fell, kann Bären vertreiben und bewerkstelligt damit in der Gemeinde Karuizawa eine Sicherheit, die Mensch und Natur gleichermaßen guttut.