Jane Fonda, 85, Hollywoodstar, ist bei ihrer Einladung zum Wiener Opernball nicht genau informiert gewesen. "Ich dachte, ich besuche eine Oper", sagte Fonda in Wien. Aber sie habe sich nun an den Gedanken gewöhnt. Zum Walzer mit dem 90-jährigen Richard "Mörtel" Lugner, der sie in seine Loge geladen hat, werde sie sich nicht aufraffen. "Ich habe eine künstliche Schulter, zwei künstliche Hüften, zwei künstliche Knie. Ich bin alt und ich könnte auseinanderfallen", meinte die als Fitness-Queen einst erfolgreiche US-Amerikanerin. Lugner bezahle ihr allerdings "ziemlich viel Geld." Zum Opernball, gesellschaftlicher Höhepunkt in Österreich, werden an diesem Donnerstag rund 5000 Gäste erwartet.

Detailansicht öffnen Medientheoretiker Peter Weibel möchte auch nach einem Umzug auf seine 120 000 Bücher nicht verzichten. (Foto: Uli Deck/dpa)

Peter Weibel, 78, Medientheoretiker und Künstler, plant einen Umzug mit 120 000 Büchern. Wenn der Österreicher Ende März nach fast einem Vierteljahrhundert das Medienkunstzentrum ZKM Karlsruhe verlässt, werde er für seine Schätze ein besonderes Bauwerk errichten, erklärte er der Deutschen Presse-Agentur. "In Wien will ich zwei Container-Türme für meine Bücher bauen", so Weibel. In der Mitte plane er einen Lastenaufzug, in dem er "arbeiten, schreiben und schlafen" werde. Im Erdgeschoss werde es ein Bad für ihn geben, welches er ebenfalls über den Wohnaufzug erreichen könne. Eine Küche sei nicht geplant, zum Essen gehe er ins Restaurant.

Detailansicht öffnen (Foto: Patrick Seeger/dpa)

Margot Käßmann, 64, evangelische Theologin, hat bereits ihre Beerdigung geplant. "Sogar die Lieder in meinem Trauergottesdienst stehen fest, genauso wie der Psalm und der Predigttext", sagte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland dem Magazin Frau im Spiegel. "Als Pfarrerin habe ich oft erlebt, wie traumatisierte, trauernde Angehörige dasitzen und nicht wissen: Wünschte sich der Verstorbene einen Sarg? Eine Urne? Soll die Asche verstreut werden?"

Detailansicht öffnen (Foto: Catarina Demony/Reuters)

Leonel Costa, 38, Portugiese, ist Besitzer des ältesten Hundes der Welt. Als Kind habe er Bobi, 30, in seinem 300-Einwohner-Dorf Conqueiros vor dem Tod bewahrt, sagte Costa der Zeitung Público. In seiner Kindheit sei es üblich gewesen, ungewollte Welpen lebendig zu begraben. Sein Hirtenhund der Rasse Rafeiro do Alentejo wurde jetzt als "ältester lebender Hund" und "ältester Hund aller Zeiten" ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen, berichtet CNN Portugal. Bisherige Rekordhalterin war die australische Hütehündin Bluey, die bereits 1939 mit 29 Jahren und fünf Monaten starb. Neben seiner Größe (kleinere Hunde leben länger), dürften sich auch die gesunde Ernährung und das Leben auf einem Bauernhof für Bobi günstig ausgewirkt haben, heißt es.

Detailansicht öffnen (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for BFI)

Bryan Cranston, 66, Schauspieler, schreibt mit einer Hose Filmgeschichte. Die weiße Herrenunterwäsche, welche er zum Beispiel in einer der ersten Szenen der Serie "Breaking Bad" in der Rolle des Walter White trug, könnte bald bei einer Online-Versteigerung 5000 US-Dollar einbringen, behauptet die Boulevardseite Metro.co.uk. Es handele sich hierbei um ein Wäschestück, welches in mehreren Schlüsselszenen der Serie zu sehen sei. Bei der Versteigerung soll auch eine jener Landkarten versteigert werden, welche Harrison Ford in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" zum Heiligen Gral führte.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Joko Winterscheidt, 44, Unterhalter, hat sich nicht nur im Job seinen kindlichen Humor bewahrt. "Mir ist immer wichtig gewesen, im Privaten und im Beruflichen so zu sein, wie ich bin und mir kein Alter Ego oder Show Ego zuzulegen", sagte Winterscheidt der Deutschen Presse-Agentur. Er habe nicht das Gefühl, mit 44 Jahren den "Berufsjugendlichen" geben zu müssen. "Ich glaube, ich war selten mehr bei mir als jetzt."