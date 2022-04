Vor 34 Jahren war Salvatore Cascio der kleine Totò in "Cinema Paradiso". Dann erblindete er und tauchte jahrzehntelang ab. Ein Gespräch über Scham und seinen Weg zurück in die Öffentlichkeit.

Interview von Martin Zips

In Italien ist der Film "Cinema Paradiso" (im Original: "Nuovo Cinema Paradiso") ein nationales Heiligtum. Obwohl schon 34 Jahre alt, wird er immer wieder gezeigt, jeder kennt die Handlung, die Schauspieler, die sizilianischen Landschaften und den Soundtrack von Ennio Morricone. Der Film von Giuseppe Tornatore erzählt die Geschichte eines erfolgreichen Regisseurs mit Spitznamen Totò, der in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt und sich dort melancholisch-poetisch an seinen Freund, den Kinovorführer Alfredo, erinnert. Selten war eine Kinderrolle in einem Film besser besetzt als mit Salvatore Cascio, heute 42 Jahre alt, der in "Cinema Paradiso" Totò als Kind spielt. Wenige Jahre nach dem Welterfolg zog sich der stets lächelnde Junge aus der Öffentlichkeit zurück, spielte nicht mehr und gab keine Interviews.