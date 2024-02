Kamila G., so liest man dieser Tage im Irish Independent, sei gerade eine Versicherungssumme in Höhe von 760 383 Euro abgesprochen worden. Mehr als fünf Jahre lang, so hatte die Irin vor dem Obersten Gericht in Limerick argumentiert, habe sie wegen Rücken- und Nackenschmerzen nach einem im Jahr 2017 erlittenen Autounfall nicht mehr arbeiten können. Also stehe ihr, einer 36-jährigen Mutter zweier Kinder, diese Versicherungssumme zu. Dumm nur, dass während des Verfahrens dann ein Foto auftauchte, welches G. bei einem Christbaumwurf der "Irish International Christmas Tree Throwing Championship 2018" zeigt. Die hier eingefangene "agile Bewegung" stehe im Widerspruch zu ihren Behauptungen, urteilte die Justiz. Ähnlich wertete man ein Video, welches G. beim Herumtollen mit einem Hund zeigt.