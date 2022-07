Waldbrände wüten in Südeuropa

Hitzewelle in Europa

Feuerwehrleute beobachten einen Waldbrand in der Nähe von Zaton in Kroatien.

"Das ganze Land brennt", heißt es in Portugal, auch an der französischen Atlantikküste kämpfen Feuerwehrleute gegen die Flammen. In der Türkei und Kroatien sind sie hingegen unter Kontrolle.