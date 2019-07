3. Juli 2019, 14:17 Uhr Vereinigte Arabische Emirate Frau des Emirs von Dubai offenbar nach London geflohen

Prinzessin Haya soll sich mit ihren Kindern in einer Villa nahe dem Kensington-Palast aufhalten.

Schon zwei Töchter hatten versucht, aus der Familie des Scheichs Mohammed bin Raschid al-Maktoum zu entkommen.

Von britischen Medien verbreitete Gerüchte, die Prinzessin habe zunächst in Deutschland Asyl beantragt und ihre Flucht mit Hilfe eines deutschen Diplomaten organisiert, dementiert die Bundesregierung.

Von Paul-Anton Krüger

Noch im vergangenen Jahr waren sie das Glamour-Paar beim Pferde-Rennen Royal Ascot: Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktoum, Emir von Dubai, Milliardär und Eigner teurer Rennpferde, und seine Frau, Prinzessin Haya bint al-Hussein von Jordanien, selbst passionierte Springreiterin, Olympiateilnehmerin im Jahr 2000 und einst Präsidentin der Internationalen Reitervereinigung (FEI).

So fiel es auf, dass sie in diesem Juni nicht an der Seite ihres Gemahls auftrat - offenbar, weil sie ihn und Dubai verlassen hat, sich scheiden lassen will, um in London mit ihren sieben und elf Jahre alten Kindern ein neues Leben zu beginnen. Sie soll in Großbritannien politisches Asyl beantragt haben, berichtet die New York Times unter Berufung auf eine der Familie nahestehende Person.

Gerüchte über eine Trennung schwirren seit Wochen durch die sozialen Medien in arabischen Ländern, spätestens seit der Monarch auf seiner offiziellen Internetseite Gedichte auf Arabisch und Englisch veröffentlichte, die sich lesen lassen als mehr oder weniger bittere Abschiedsworte. "Oh Geliebte, es gibt nichts mehr zu sagen", lautet einer der Verse an eine ungenannte Verflossene. "Du hast keinen Platz mehr an meiner Seite/Es kümmert mich nicht, ob du lebst oder stirbst" ein anderer.

Die Umstände der angeblichen Flucht sind brisant

Gesicherte Fakten gibt es nur wenige über die angebliche Flucht und die Trennung des in arabischen Medien gefeierten einstigen Traumpaares, das 2004 in einer schlichten Zeremonie in Amman geheiratet hatte. Dennoch ist sie Gesprächsthema Nummer eins in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Jordanien und darüber hinaus - nicht nur weil die Menschen royalen Klatsch lieben, sondern weil die Umstände der angeblichen Flucht brisant sind und Potenzial für politische Verwerfungen bergen.

Prinzessin Haya, 45, ist die Halbschwester des jordanischen Königs Abdullah II., ihr gemeinsamer Vater ist Hussein, der das Haschemitische Königreich bis zu seinem Tod im Jahr 1999 regierte. Jordanien und die Emirate sind eng miteinander verbündet und auch mit Großbritannien, der einstigen Kolonialmacht. Die Emirate unterstützen Jordanien mit großzügigen Finanzhilfen, zusammen mit Saudi-Arabien und Kuwait stellten sie im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden Dollar bereit, als Zehntausende Jordanier gegen Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen auf die Straße gingen.

Scheich Mohammed, 69, ist in Personalunion Vizepräsident, Premierminister und Verteidigungsminister der Emirate, mithin der zweitmächtigste Mann hinter Kronprinz Mohammed bin Zayed al-Nahyan, mit dem ihn eine enge Freundschaft verbindet.

Zugleich lenkt die Trennung erneut die Aufmerksamkeit auf den Umgang des Emirs mit den Frauen seiner Familie - er soll insgesamt sechs Ehen eingegangen sein, die jüngste davon mit Haya, und mindestens 23 Kinder haben. In Zweifel gerät damit einmal mehr auch das mit großem PR-Aufwand aufgebaute liberale, weltoffene Image Dubais, auf das der Herrscher ebenso großen Wert legt wie auf seine persönliche Reputation.

Schon zwei Töchter hatten versucht, aus den Luxus-Palästen zu entkommen, die ihnen eher als goldene Käfige erschienen. Als Orte, an denen sie nach eigenen Angaben Misshandlungen über sich ergehen lassen mussten und jeglicher persönlicher Freiheiten beraubt waren.

Scheicha Shamsa bint Mohammed al-Maktoum war im Jahr 2000 als 18-Jährige vom britischen Sommersitz des Emirs geflohen, einem Villenanwesen in Longcross in der Grafschaft Surrey. Sie soll Wochen später von Angestellten ihres Vaters gekidnappt und gegen ihren Willen nach Dubai zurückgebracht worden sein und dort im Zabeel-Palast ihres Vaters mit Medikamenten ruhiggestellt und jahrelang wie in einem Gefängnis festgehalten worden sein. So berichtet es zumindest Scheicha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, eine weitere Tochter des Herrschers, die eine Flucht versuchte. Sie war im März 2018 mit Hilfe des früheren französischen Geheimdienstlers Hervé Jaubert und ihrer finnischen Capoeira-Lehrerin nach sieben Jahren Planung entkommen, wie sie in einem Video schildert.

Die Lehrerin brachte sie über die Grenze nach Oman, von wo sie sich mit einem Schlauchboot und einem Jetski in internationale Gewässer aufmachte. Jaubert wartete dort mit einer Yacht auf sie, um sie letztlich in die USA zu bringen. Vor der Küste Indiens holte dann aber ein bewaffnetes Kommando die 34-Jährige gewaltsam von Bord und brachte sie nach Dubai zurück. In dem 38-minütigen Film sagt Latifa: "Wenn Sie dieses Video sehen, dann ist das keine so gute Sache, entweder ich bin tot oder in einer sehr, sehr, sehr schlechten Situation."