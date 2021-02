Knapp ein Jahr ist es es her, dass Herzogin Meghan, 39, und Prinz Harry, 36, sich aus dem Königshaus zurückzogen. Sie wollten mehr Privatsphäre, sie würden Queen Elizabeth II. aber weiter voll unterstützen und ihren Pflichten nachkommen, hieß es zunächst. Doch das ist in der britischen Monarchie nicht vorgesehen. Es folgte ein Rückzug in kleinen Schritten, schließlich wurde - ähnlich wie beim Brexit - eine einjährige Übergangszeit vereinbart, die nun endet.

Jetzt ist es endgültig: Das Paar wird nicht mehr zu seinen royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren, erklärte der Buckingham-Palast am Freitag. Die Queen habe nach Gesprächen mit dem Herzog von Sussex bestätigt, dass es nach dem Rückzug aus der königlichen Familie nicht möglich sei, "die Verantwortung und Pflichten fortzusetzen, die mit einem Leben im Dienste des Volkes" verbunden sind.

Auch ihre Schirmherrschaften und militärischen Ehrentitel müssen die beiden zurückgeben. Die militärischen Titel sollen Harry sehr wichtig gewesen sein. Nun sollen die Aufgaben neu unter den Mitgliedern des Königshauses verteilt werden. "Obwohl alle traurig über ihre Entscheidung sind, bleiben der Herzog und die Herzogin sehr geliebte Mitglieder der Familie", schrieb der Palast.

Harry und Meghan leben mittlerweile mit Sohn Archie, 1, in Kalifornien und hatten am Valentinstag verkündet, dass sie ein zweites Kind erwarten. Zuletzt hatte es einige Unstimmigkeiten in der royalen Familie gegeben. Die Queen zwang das Paar, auf die Bezeichnung royal in seinem Markennamen zu verzichten. Die lukrativen Verträge, die Harry und Meghan mit den Streaming-Plattformen Netflix und Spotify unterschrieben hatten, sorgten wiederum in Großbritannien für Ärger. Zuletzt hatte die Corona-Pandemie verhindert, dass man sich traf. Der nun verkündete harte Schnitt ist deshalb keine Überraschung.