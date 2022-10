Von Veronika Wulf

Scheinbar wahllos greifen sie in ihre Haare, mühsam graben sich die Klingen durch die Strähnen, dann halten sie das Büschel in der Hand. Manche tun es weinend, manche wütend. Etliche Iranerinnen haben sich die Haare geschnitten, aus Protest gegen den Tod von Mahsa Jina Amini, die von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Hidschab zu locker saß. 50 französische Schauspielerinnen haben sich dabei aufgenommen, wie sie es ihnen gleichtun, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. Auch auf Demonstrationen in Deutschland fielen die Haare, ein Graffito vor der iranischen Botschaft in Mailand zeigt Marge Simpson mit abgesäbeltem blauen Haarturm, im EU-Parlament griff die schwedische Abgeordnete Abir Al-Sahlani am Rednerpult zur Küchenschere. Sie alle solidarisieren sich dadurch mit den Protestierenden in Iran.