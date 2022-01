Von Verena Mayer, Berlin, und Antonie Rietzschel, Dresden

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden kostbare historische Juwelen gestohlen wurden. Nun beginnt am Landgericht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter. Die bei mehreren Razzien gefassten 23- bis 28-Jährigen sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Große Strafkammer verhandelt aus Sicherheitsgründen im für Terror- und Extremismusverfahren geschaffenen Spezialsaal des Oberlandesgerichts Dresden am Stadtrand.

Der Hochsicherheitsaal war in den vergangenen Jahren ein Ort an dem sich die gesellschaftspolitischen Radikalisierungsprozesse in Sachsen studieren ließen. Ein Pizzabote und ein Busfahrer wurden hier als Mitglieder einer rechtsterroristischen Vereinigungen verurteilt. Seit ein paar Monaten saßen die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe E. auf der Anklagebank. Angeführt von einer Studentin sollen sie gezielt Jagd auf Neonazis gemacht haben. Jetzt wird hier hinter Sicherheitsglas auch Wissam R. und fünf weiteren Männern der Prozess gemacht.

Am 25. November 2019 sollen die Angeklagten 21 mit Diamanten und Brillanten besetzte Schmuckstücke gestohlen haben. Ausgerechnet aus dem Grünen Gewölbe, einem Museum, dass so sicher sein sollte wie der amerikanische Militärstützpunkt Fort Nox. Es bräuchte schon die Raffinesse der "Oceans Eleven", um etwas aus einer der reichsten Schatzkammern Europas zu stehlen, so schien es. Tatsächlich reichte rohe Gewalt.

In der Tatnacht zündeten die Diebe zuerst einen Stromverteilerkasten an. Die Straßenbeleuchtung fiel aus, auch rund um das Dresdner Schloss. Um 4.57 Uhr stiegen mehrere Personen in den verspiegelten und mit Marmor ausgekleideten Pretiosensaal ein. Sie interessieren sich nicht für die mit Edelsteinen besetzen Becher oder das Marienbild an der Wand. Zielstrebig liefen sie ins Juwelenzimmer. Mit einer Axt droschen sie auf eine Vitrine ein. Nach 56 Schlägen konnten die Täter durch das zersplitterte Glas greifen, nahmen, was sie zu fassen kriegten: Die Brustschleife der Königin Amalie Auguste, einen Degen, eine Hutnadel - alles besetzt mit Diamanten und Juwelen.

Die Stücke waren mit einer Anglerschnur befestigt, manche zerrissen wie etwa die Epaulette. Als die Diebe fertig waren, versprühten sie den Inhalt eines Feuerwehrlöschers, um Spuren zu verwischen. Wenige Minuten später saßen sie schon im Fluchtauto.

Der Versicherungswert der Schmuckstücke wird auf 113,8 Millionen Euro geschätzt - doch viele Sachsen fühlen sich seit jener Nacht auch ein Stück weit ihrer Seele beraubt. Der sonst sehr emotionsbefreite Innenminister sieht in der Tat einen "Anschlag auf die kulturelle Identität der Sachsen". Der Druck auf die Polizei war also hoch. 40 Beamte des Landeskriminalamts werteten ein Jahr lang Spuren aus, gingen Hunderten Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Die Spur führt die Soko "Epaulette" schließlich nach Berlin zur Familie R.

Die Familie R., beziehungsweise ein krimineller Zweig der Großfamilie, die mehrere hundert Menschen umfasst, hat es auf dem Feld spektakulärer Straftaten zu bundesweiter Bekanntheit gebracht. 2014 poppte der Name in Zusammenhang mit einem Banküberfall in Berlin auf - damals wurden 300 Schließfächer ausgeräumt, die Bank anschließend gesprengt.

2017 verschwand aus dem Bode-Museum in Berlin die hundert Kilogramm schwere Goldmünze Big Maple Leaf. Wie im Grünen Gewölbe hatten die Täter eine Vitrine mit einer Axt aufgeschlagen. Spuren vom Goldstaub wurden kurz darauf unter anderem bei Wissam R. gefunden, er und zwei Verwandte wurden wegen des Diebstahls später zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Vor dem Berliner Landgericht suchten die Angeklagten damals noch die große Bühne, sie hielten sich Zeitschriften mit viel sagenden Titeln vors Gesicht, einer lautete: "Wissen und Staunen". Und man staunte tatsächlich über die kriminelle Energie, die die R.s an den Tag legten und wie wenig ihnen die Justiz bisher entgegenzusetzen hatte. Obwohl Wissam R. mehrfach vorbestraft war, blieb er während des gesamten Goldmünzen-Prozesses auf freiem Fuß.

Wenn er nicht gerade auf der Anklagebank saß, arbeitete er als Paketbote, und er hat seine Zeit wohl auch sonst nicht untätig verbracht. Erst machte er 2018 eine Art Dienstreise nach Erlangen, wo er ein Hydraulikspreizgerät zum Aufbiegen von Metall stahl, das wahrscheinlich auch beim Einbruch in das Grüne Gewölbe zum Einsatz kam. Und im November 2019 soll er dann jenen Familienausflug nach Dresden gemacht haben, um den es jetzt im Hochsicherheitssaal geht. Danach saß er wieder in einem Berliner Gerichtssaal und hörte mit freundlichem Gesicht den Zeugen und Gutachtern zu.

Im Prozess erfuhr man aber auch, was für ein leichtes Ziel die staatlichen Museen für Kunstdiebe sind. Im Bode-Museum war ein Fenster kaputt, der Alarm funktionierte nicht. Und der Wachmann, der in jener Nacht Dienst hatte, war das erste Mal im Bode-Museum. Die R.s konnten die Goldmünze also weitgehend unbemerkt mit einem Rollwägelchen abtransportieren und durch ein Fenster in einen Park werfen.

Die Chefin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann, kannte kriminelle Clans wie die R.s nur aus dem Fernsehen. Nach dem Einbruch in Berlin ließ sie sich von ihrem Sicherheitschef versichern, dass das Grüne Gewölbe ausreichend gewappnet sei.

Spezielle Scanner bilden um das Gebäude eine unsichtbare Barriere, wird sie übertreten, geht ein Alarm los. Selbst wenn im Museum keine Wachen mehr unterwegs sind, die Leitstelle ist 24 Stunden besetzt. Doch die Diebe schafften es die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen - und zwar schon mehrere Tage vor dem Einbruch. Da schnitten sie zur Vorbereitung ein Loch in eines der historischen Fenstergitter. Genau an einer Stelle, die die Scanner nicht erfassten.

Hatten die Diebe einfach nur Glück oder Hilfe? Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 40 weitere Verdächtige. Darunter sind vier Männer, die, als Touristen getarnt, das Grüne Gewölbe ausgespäht haben sollen. Aber auch das Sicherheitspersonal hat die Staatsanwaltschaft im Visier. In der Tatnacht selbst war der Scanner ausgeschaltet, die Wachen bemerkten die Diebe erst, als sie auf den Überwachungskameras auftauchten.

Bleibt nur noch die Frage, wo die Juwelen sein könnten. Ob das der Prozess klären wird, ist fraglich. Die Angeklagten haben sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Weil zwei Beschuldigte zur Tatzeit in juristischem Sinne Heranwachsende waren, agiert die Strafkammer in dem Fall als Jugendkammer. Die Hauptakte zum Fall umfasst 65 Bände, mit dabei sind 14 Verteidiger - Anwälte aus Dresden, Leipzig, Berlin, Hannover und Hamburg -, drei Staatsanwälte, Vertreter der Jugendgerichtshilfe und Dutzende Zeugen. Das Gericht hat sich auf einen monatelangen Prozess eingestellt und bis Ende Oktober 50 Verhandlungstage terminiert, Fortsetzung möglich.