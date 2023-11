In Sachen Mode ist bekannt, dass man auf jeden Fall mit ihr gehen sollte, wenn man von seinen Zeitgenossinnen ernst genommen werden möchte. Karohemden zum Beispiel sind gerade optisch schwierig, auch Krawatten mit Tiermuster. Ebenso Tattoos an Stellen, an denen sie zuvor noch recht beliebt waren. Klickt man sich dieser Tage durch die "Promi"-Welt, so denkt man schon darüber nach, sich vielleicht die Nase richten oder die Krähenfüße botoxen zu lassen. Muss ja alles nicht so enden wie bei diesem Berliner Modedesigner, dessen Name uns entfallen ist. Dennoch wägt man ab: Mag dieser oder jener Eingriff auch von der Nachwelt noch verstanden werden? Man denke an die schrecklichen Sonnenbrillen, mit denen die eigenen Eltern im Fotoalbum "Noordwijk aan Zee, 1977" verewigt sind.