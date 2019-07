30. Juli 2019, 09:50 Uhr Getötetes Kind in Frankfurt Diskussion mit vielen Fragezeichen

Am Montag hat ein 40-jähriger Mann eine Mutter und ihren Sohn ohne erkennbares Motiv und ohne Vorwarnung vor einen einrollenden ICE am Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen.

Die Mutter konnte sich retten, der achtjährige Junge verstarb noch vor Ort. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Tage.

Infolge dessen reagieren Politiker wie Horst Seehofer mit Forderungen nach Sicherheitsverbesserungen aus der Politik. Es gibt aber auch andere Meinungen.

Warum hat er es getan? Knapp 24 Stunden nachdem ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen hat, sind zu einem möglichen Motiv noch keine Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gedrungen. Das Kind war sofort tot, die Mutter konnte sich in letzter Sekunde auf den Fußweg zwischen zwei Gleisen retten.

Der 40 Jahre alte Verdächtige soll an diesem Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bisher, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt, hat er sich nicht zur Tat geäußert, und so weiß man bisher sehr wenig. Der Mann soll seit 2006 in der Schweiz im Kanton Zürich leben und aus Eritrea stammen. Außerdem soll er ein Familienvater sein: drei Kinder habe er und eine Frau.

Die politische Diskussion läuft dennoch längst, wie immer bei schweren Straftaten, die geeignet sind, einen Diskurs zu befeuern, der ohnehin läuft und bei dem die Ziele der Akteure nichts mehr mit der eigentlichen Tat zu tun haben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich "angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit" am Dienstag in Berlin mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Bei dem Treffen soll es neben der Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof auch um Angriffe und Drohungen gegen Vertreter der Linkspartei gehen, um Bombendrohungen gegen Moscheen sowie den rassistisch motivierten Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach.

Der Frankfurter Fall erinnert an eine Attacke, die sich vor gut einer Woche in Voerde in Nordrhein-Westfalen ereignet hatte: Dort hatte ein Mann eine Frau an einem Bahnhof vor einen Zug gestoßen und so getötet. In seinem Blut wurden Abbauprodukte von Kokain gefunden, es ist aber nicht klar, ob er während der Tat unter Drogeneinfluss stand. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Verdächtige in Voerde aus Mordlust gehandelt haben.

Debatte über mehr Sicherheit an Bahnhöfen

Ob Mordlust auch in Frankfurt eine Rolle spielte, ob der Verdächtige psychsch krank war oder ob ein anderes, in der Persönlichkeit oder der Biografie des Täters liegendes Motiv eine Rolle spielte, all das ist völlig unklar. Halbwegs gesichert scheint derzeit nur die Erkenntnis, dass sich Täter und Opfer wohl nicht kannten. Bevor der Mann die Mutter und ihr Kind in die Gleise stieß, versuchte er es auch bei einer weiteren Person. Diese konnte sich jedoch retten, ohne vom Bahnsteig zu stürzen. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige zunächst, Passanten nahmen jedoch die Verfolgung auf und die Polizei konnte den Mann noch in der Nähe des Bahnhofs festnehmen.

Debattiert wird nun auch über eine bessere Sicherung an Bahnhöfen. Bisher sind in Deutschland Bahnsteige frei zugänglich. In anderen Ländern, etwa an den großen Bahnhöfen in Rom, Mailand oder Paris, gibt es zum Teil Zugangskontrollen. Den Bahnsteigbereich kann dann nur betreten, wer eine gültige Fahrkarte besitzt. Ob das Taten wie die in Frankfurt verhindert, ist aber zweifelhaft.

Aus Sicht der Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), sind Taten wie in Frankfurt durch Sicherheitsmaßnahmen nicht zu verhindern. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die saarländische Verkehrsministerin: "Eine solche Tat offenbart keine Sicherheitslücke, sondern eine Menschlichkeitslücke."

SPD-Verkehrsexperte Martin Burkert bemängelte dagegen in der Bild-Zeitung eine unzureichende Aufsicht an den Bahnsteigen, außerdem fehle es an Bundespolizisten, die auf Bahnhöfen Streife gehen.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, bezeichnet Forderungen nach mehr Personal als unseriös. Außerdem warnt er vor Nachahmungstätern. Aus Großstädten wie Berlin seien Fälle sogenannter S- und U-Bahn-Schubser schon länger bekannt. "Die Polizei versucht sich nach jedem Fall präventiv besser einzustellen. Bei Taten, die vorsätzlich geschehen, stößt sie jedoch an ihre Grenzen", sagte Radek dem RND. Angesichts von 5600 Bahnhöfen und Haltestellen in Deutschland dürfe nicht mit schnellen Lösungen gerechnet werden. "Die sind alle so unterschiedlich strukturiert, dass es schwer sein dürfte, ein Konzept für alle zu entwickeln."