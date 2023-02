Bei schweren Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien sind offenbar mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen. In der Türkei starben 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Behörden berichtete. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, meldete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab die Stärke in einer aktualisierten Einschätzung mit 7,8 und 6,7 an. Das Beben war wohl auch in Israel, im Libanon und auf Zypern zu spüren.

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.

Nach Angaben des Innenministers sind mehrere türkische Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt, Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es habe insgesamt 22 teils starke Nachbeben gegeben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schrieb auf Twitter, "wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen."

In Syrien stürzten offenbar in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana zufolge, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995. Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach ihrerseits von Dutzenden Toten. "Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen", sagte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh. "Die Lage ist sehr tragisch", sagte ein Mitglied der Gruppe.