Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit Hunderten Toten und Tausenden Verletzten versichern mehrere Staaten ihre Hilfsbereitschaft. Internationale Reaktionen im Überblick:

Trotz schwerer diplomatischer Spannungen mit der Türkei erklärte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis: "Griechenland wird sofort helfen." Das Land verfügt über Rettungsmannschaften mit großer Erfahrung in von Erdbeben heimgesuchten Regionen, da Griechenland - wie auch die Türkei - immer wieder Beben erlebt.

Athen und Ankara streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. In den vergangenen Monaten hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wiederholt mit einer Invasion griechischer Inseln gedroht. Die beiden Nato-Mitglieder hatten sich bereits 1999 gegenseitig bei schweren Erdbeben in Griechenland und in der Türkei geholfen. Diese Hilfe, die unter dem Namen "Erdbebendiplomatie" bekannt ist, leitete damals eine Phase der Entspannung ein.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb am Morgen auf Twitter, Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren. Er selbst sei in Kontakt mit Erdoğan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Über seine Nachricht setzte Stoltenberg die Worte: "Uneingeschränkte Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei nach diesem schrecklichen Erdbeben."

"Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Twitter. "Wir trauern mit den Angehörigen und bangen mit den Verschütteten." Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schrieb angesichts der Katastrophe auf Twitter von "schrecklichen Nachrichten". "Wir werden mit unseren Partnern rasch Hilfe auf den Weg bringen", erklärte sie.

Das Erdbeben der Stärke 7,4 im Süden der Türkei und im Norden Syriens war Berichten zufolge auch in Israel, Libanon und auf Zypern zu spüren. Israel kündigte schon kurz nach dem Beben an, der Türkei humanitäre Hilfe zu leisten. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant wies die Armee und sein Ressort an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. "Unsere Sicherheitskräfte sind bereit, jegliche notwendige Hilfe zu leisten", sagte Galant. Israel habe Erfahrung mit Notfällen und dem Retten von Menschenleben. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, man bereite die Entsendung einer Hilfsdelegation vor. Diese solle bei der Suche in eingestürzten Häusern helfen.

In Italien gab der Zivilschutz noch in der Nacht eine Tsunami-Warnung aus und empfahl den Menschen, sich von der Küste zu entfernen. Wenige Stunden später nahm die Behörde die Warnung zurück. In den Regionen Kalabrien und Apulien sowie auf der Insel Sizilien wurde der Zugverkehr aus Vorsicht kurzzeitig gestoppt. Der Zivilschutz bot zudem seine Hilfe für die Erdbebenregion an.