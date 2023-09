Von Paulina Würminghausen

Es war das seit Jahrzehnten schlimmste Erdbeben in Marokko: Am Freitagabend - genauer: um 23.11 Uhr - bebte die Erde in der Region um das Hohe Atlasgebirge. Seismologen verzeichneten eine Stärke von 6,8. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Mindestens 2000 Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderte von Menschen galten am Sonntag noch als vermisst. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300 000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Ihnen zu helfen, stellt eine große Herausforderung dar - und zwar sowohl für die Menschen vor Ort als auch für internationale Organisationen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist die Lage zurzeit in Marokko?

Das Erdbeben habe die Menschen im Land sehr unvorbereitet getroffen, sagt Christof Johnen, Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. "Die Menschen waren sehr schockiert oder sind es teilweise immer noch. Sie waren mental nicht auf ein Erdbeben vorbereitet." Nun organisiere sich "wahnsinnig schnell" lokale Hilfe: Diejenigen, deren Häuser von dem Unglück verschont geblieben seien, sagt Johnen, nehmen nun Menschen ohne Obdach bei sich auf. "Es kommt eine große menschliche Solidarität zum Vorschein", so der DRK-Experte. Außerdem seien die marokkanischen Behörden um Hilfe bemüht.

Kommt auch Hilfe aus dem Ausland?

Am Sonntagvormittag ist eine Spezialeinheit des spanischen Militärs in das nordafrikanische Land geflogen. Mehr als 50 Soldatinnen und Soldaten hätten in Saragossa, im Nordosten Spaniens, zusammen mit vier Suchhunden eine Transportmaschine vom Typ A400 bestiegen, schreibt das Verteidigungsministerium auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X. Zuvor hatte die marokkanische Regierung eine formelle Bitte um Beistand an Spanien gerichtet.

Ansonsten sind bisher nur wenige internationale Organisationen in Marokko - und das, obwohl viele Länder ihre Hilfe angeboten haben, darunter Deutschland, die USA, Türkei und Israel. Der Grund: Bisher liegt kein internationales Hilfeersuchen Marokkos vor. "Deshalb können wir nicht tätig werden", sagte ein Sprecher des Technischen Hilfswerks, der Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Da das THW eine Bundesbehörde ist, braucht es einen Auftrag von der deutschen Regierung - und diesen gibt es nicht ohne Marokkos Zustimmung.

Warum fordert Marokko - außer bei Spanien - bisher keine internationale Hilfe an?

Die Regierung in Rabat äußert sich dazu nicht. Auch andere Nicht-Regierungs-Organisationen aus Deutschland wollen keine Stellung nehmen. Eine mögliche Erklärung: "Viele Länder haben schlechte Erfahrungen mit internationaler Hilfe", sagt DRK-Mann Johnen. Sie bringe für das betroffene Land immer auch eine Last mit sich. Manche Länder schickten Hilfsgüter, die so explizit nicht angefordert und auch nicht gebraucht würden. Deswegen sei es denkbar, dass sich Marokko derzeit auf Hilfskräfte vor Ort verlasse, die sich in der Region schon auskennen und die Bedürfnisse besser einschätzen können.

Trotzdem könnte das Land Hilfe in den kommenden Tagen doch noch aus dem Ausland benötigen, sagen sowohl der DRK-Experte Johnen als auch der Wohlfahrtsverband Caritas International. Die Infrastruktur in der Region ist schwierig, es gibt keine Autobahnen oder breit ausgebaute Straßen. Die Helfer kommen in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran, berichtet der Nachrichtensender Al-Arabiya.

Bereiten sich Hilfskräfte in Deutschland vor?

Ja, viele Helferinnen und Helfer machen sich bereit für den Fall, dass sie doch noch angefordert werden. Das THW hat zum Beispiel in der Nähe des Flughafens Köln/Bonn ein 50 Personen starkes Team versammelt. Mit dabei sind auch mehrere Spürhunde. Sobald Marokko Hilfe anfordert, könnten die Einsatzkräfte nach dem Eintreffen eines Flugzeuges und der Beladung der Maschine innerhalb von etwa zwei bis drei Stunden losfliegen, so der Sprecher.

Das DRK verfügt über mobile Gesundheitsstationen, die schnell nach Marokko verlegt werden könnten. Die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und der Bundesverband Rettungshunde rechnen dagegen wegen des fehlenden Hilfeersuchens aus Marokko nicht mehr mit einem Einsatz ihrer bereitstehenden Helfer. Ein Sprecher der beiden Organisationen sagte am Sonntagnachmittag, man werde daher die Vorbereitungen abbrechen.

Wie genau könnten Hilfsorganisationen überhaupt vor Ort helfen?

Neben der Bergung der Erdbebenopfer aus den Trümmern ist die Versorgung mit Wasser in den kommenden Tagen das Wichtigste. Daneben müssen auch sanitäre Anlagen aufgebaut werden, damit sich keine Durchfallerkrankungen verbreiten. Die Verteilung von Nahrung und die Errichtung von Notunterkünften müssen ebenfalls organisiert werden. "Da wird man mit kommunalen Einrichtungen zusammenarbeiten müssen", sagt DRK-Helfer Johnen. Ein zusätzliches Problem sei das Wetter: In der bergigen Erdbebenregion könne es im Herbst sehr kalt werden.

Wie lange können in Trümmern eingeschlossene Menschen überleben?

Verschüttete Menschen nach einem Erdbeben aus den Trümmern zu retten, ist stets ein Wettlauf gegen die Zeit. Von einem Fenster von maximal 72 Stunden spricht DRK-Helfer Johnen, wenn keine schwere Verletzung vorliege, wohlgemerkt. Für verschollene Menschen sei vor allem fehlendes Wasser gefährlich.

Natürlich gebe es Wunderrettungen, bei denen Menschen noch nach fünf Tagen geborgen werden, so wie vor einigen Monaten in der Türkei und Syrien. Das seien aber absolute Ausnahmen, betont Johnen.