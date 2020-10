Das Rheinbad ist nicht unbedingt das schönste Freibad Düsseldorfs. Badende blicken auf ein Fußballstadion sowie eine Betonwüste aus Parkplätzen und liegen unter der Abflugschneise des benachbarten Flughafens Lohausen. Dort starteten in den Sommerferien 2019 im Minutentakt die Ferienflieger. Im Rheinbad gibt drei Sprungtürme, ein "Erlebnisbecken mit Breitrutsche", ein 50-Meter-Sportbecken und ein Kinderplanschbecken. So weit, so gewöhnlich. Und doch war das Rheinbad für einige Wochen bundesweit Thema. Glücklich war man in der NRW-Landeshauptstadt aber gar nicht über die plötzliche Bekanntheit - im Gegenteil. "Randale im Rheinbad", lauteten die Schlagzeilen. An drei Tagen musste das Bad geräumt werden.

Nun ist einer der Jugendlichen, die damals die Tumulte ausgelöst hatten, vom Amtsgericht Düsseldorf verurteilt worden. Der heute 17-Jährige Schüler hatte während der dritten Räumung einer Bademeisterin bedroht, er werde sie "an die Wand klatschen", wenn er sie privat treffe, und sie töten. So stand es in der Anklageschrift. Der Prozess war aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich. Als Strafe ordnete das Gericht die Teilnahme an einem Leseprojekt zur Bewältigung von Krisensituationen an; außerdem muss der Jugendliche und einen Aufsatz zur Lage von Opfern schreiben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin konnte in dem Prozess nicht geklärt werden, ob der Angeklagte zu den Rädelsführern des Tumults gehörte.

2020 blieb es ruhig - vor allem wegen Corona

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde ein zweites Verfahren gegen einen damals 27-Jährigen mit einem Strafbefehl rechtskräftig beendet. Der Mann muss 30 Tagessätze à 20 Euro - also 600 Euro - zahlen, nachdem er bei der dritten Räumung des Bades eine Polizistin als "dreckiges Stück Scheiße" beleidigt hatte. Es waren die einzigen Straftaten, die während der Tumulte von der Polizei aufgenommen wurden.

Nach den Randalen im vergangenen Sommer hatte die Bädergesellschaft eine Videoüberwachung installiert, Ausweiskontrollen eingeführt und eine Security-Firma engagiert. Im Sommer 2020 gab es keine Ausschreitungen - was aber wohl vor allem den strengen Corona-Regeln geschuldet war: Die Gästezahlen waren streng limitiert, Tickets musste man vorher online reservieren.