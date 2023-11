Der ehemalige Polizist Derek Chauvin ist im Gefängnis mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das berichteten mehrere US-Medien am Freitagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Gefängnisbehörde teilte mit, ein Inhaftierter sei im Gefängnis von Tucson angegriffen worden. Auf ihrer Webseite teilt die Behörde mit, dass zurzeit keine Besuche der Haftanstalt möglich seien. Den Quellen des Senders CNN und der New York Times zufolge handelte es sich um Chauvin. Laut Behörde leisteten Gefängnismitarbeiter lebensrettende Maßnahmen ein, die zu behandelnde Person sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden.