Von Alex Rühle, Kopenhagen

Nüchtern betrachtet wurde am frühen Sonntagnachmittag eine alte Dame in einem Pferdefuhrwerk zwei Kilometer durch die Innenstadt von Kopenhagen gefahren; später fuhr ihr Sohn in derselben Kutsche denselben Weg zurück. Aber wer will schon nüchterne Betrachtungen, wenn die große, alte Königin vorbeischwebt? Und danach der neue König samt Gemahlin?