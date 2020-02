In den vergangenen 24 Stunden wurden außerhalb Chinas mehr neue Coronavirus-Infektionen gemeldet als in dem Land, in dem das Virus seinen Ursprung hat. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit. In China infizierten sich nach Angaben der Behörden lediglich 433 Personen neu, die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen liegt mit 29 so niedrig wie seit dem 28. Januar nicht mehr.

Die Entwicklungen weltweit

USA: Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge gibt es einen ersten Fall in Kalifornien, bei dem unklar ist, wie die Infektion zustande kam. Das könnte bedeuten, dass das Virus auch in den USA bereits in Umlauf ist. Kurz zuvor hatte US-Präsident Trump auf einer Pressekonferenz betont, dass das Risiko für US-Bürger immer noch vergleichsweise gering sei. "Alle Risikofälle sind in Quarantäne", sagte Trump. Zudem werde schnell ein Impfstoff entwickelt. Nichtsdestotrotz ernannte Trump den Vizepräsidenten Mike Pence zum Leiter eines US-Krisenstabs, der zusammen mit der Gesundheitsbehörde CDC Maßnahmen gegen das Coronavirus ergreifen soll. Bisher sind in den USA rund 60 Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt.

Südkorea meldet den größten Anstieg an Neuinfektionen seit dem ersten Fall am 20. Januar. Die Gesamtzahl liege nun bei 1595, erklärt das koreanische Seuchen- und Präventionszentrum (KCDC). Von den neuen Fällen befänden sich 307 in der südöstlichen Stadt Daegu, so das KCDC in seiner Erklärung. Nach dem Fall eines in dem Land stationierten US-Soldaten hat nun auch das südkoreanische Militär mindestens 21 Infektionen gemeldet und die meisten Truppen auf ihre Stützpunkte beschränkt. Eine geplante gemeinsame Militärübung der USA und Südkorea werde "bis auf weiteres" verschoben, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Auch ein Flugbegleiter der Korean Air wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Person soll auch auf Flügen zwischen Seoul und Los Angeles gearbeitet haben.

Saudi-Arabien hat aus Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus seine Grenzen für Pilgerreisende in die beiden Städte Mekka und Medina geschlossen. Dabei handele es sich um eine vorübergehende Präventionsmaßnahme, teilte das Außenministerium in Riad mit. Vorerst ausgesetzt würden auch Einreisen mit Touristenvisa aus Ländern, in denen die Verbreitung des Virus einen Gefahr darstelle. Für welche Länder genau diese Regelung gilt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das sunnitische Königreich hat bislang noch keinen Fall des neuartigen Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Im Karibikhafen Cozumel in Mexiko soll ein Kreuzfahrtschiff der Linie MSC Cruises anlegen. An Land gehen dürfen die Passagiere jedoch nicht. Die vorher erteilte Erlaubnis sei widerrufen worden, sagte ein Hafenmitarbeiter. Dem Schiff mit 6000 Passagieren an Bord war zuvor schon die Ausschiffung in Jamaika und auf Grand Cayman verweigert worden. Ein Sprecher von MSC Cruises mit Sitz in der Schweiz sagt, das Unternehmen stehe mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in Mexiko in Kontakt. Die Krankenakten des Schiffes würden "einen einzigen Fall von gewöhnlicher saisonaler Grippe" durch ein Besatzungsmitglied zeigen. Es sei kein Fall von Coronavirus an Board.

Irak schließt wegen der Ausbreitung des Virus im Nachbarland Iran alle Schulen und Universitäten für 10 Tage. Dem Botschafter des Irak in den USA Fareed Yasseen zufolge gibt es einen ständigen Reisefluss zwischen den beiden Ländern. Das könne die Ausbreitung des Virus beschleunigen. Aus diesem Grund hatte das Land die Grenze zum Iran schon vor einigen Tagen geschlossen. Dem dortigen Gesundheitsministerium zufolge waren am Dienstag in Irak fünf Fälle bestätigt.

Auch Pakistan meldet seine ersten Fälle. Gesundheitsminister Zafar Mirza zufolge seien zwei Fälle bestätigt. Beiden Patienten würden behandelt und sie seien stabil. "Kein Grund zur Panik. Alles ist unter Kontrolle", schrieb Mirza.

In Norwegen meldete die Gesundheitsbehörde FHI am Mittwoch ebenfalls einen ersten Infizierten. Der Mann sei vor einiger Zeit von einer Reise nach China zurückgekehrt und habe zunächst keine Symptome gezeigt. Der Mann halte sich unter Quarantäne in seiner eigenen Wohnung auf, teilte die Behörde mit

Brasilien hatte gestern den ersten Coronavirus-Fall in Südamerika bestätigt. Ein 61-jähriger aus São Paolo hatte sich offenbar auf einer Geschäftsreise in die Lomardei mit dem Virus infiziert. Seit gestern gibt es dort laut der Zeitung Estadão 20 weitere Verdachtsfälle, davon elf in São Paulo und zwei in Rio de Janeiro.