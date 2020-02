In der Schweiz sind nach neuen Fällen in den Kantonen Genf und Graubünden insgesamt vier Personen infiziert. Die Erkrankten seien isoliert im Spital, ihr Gesundheitszustand sei gut, erklärte das Bundesamt für Gesundheit. Die Behörde stuft das Risiko für die Bevölkerung weiterhin als moderat ein. Die Regierung verbot am Freitag Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Das Verbot dauert bis 15. März, kann aber auch verlängert werden. Die Maßnahme sollte dafür sorgen, dass sich das Virus im Land nicht ausbreiten könne, oder dass die Ausbreitung verzögert werde, teilte die Regierung mit. Davon betroffen ist die Genfer Automobilmesse, die vom 5. bis 15. März hätte stattfinden sollen. Sie zieht jedes Jahr Zehntausende Besucher an.

Die Entwicklungen weltweit

Neuseeland hat seinen ersten Fall des neuen Coronavirus gemeldet. Nach Angaben aus dem Gesundheitssektor des Landes stellte sich am Freitagnachmittag der Test an einem Mann in den Sechzigern nach der Rückkehr aus dem Iran als positiv heraus. Sie werde im Auckland City Hospital behandelt, andere Bewohner des Hauses des Patienten seien zur Vorsichtsmaßnahme auch isoliert worden. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es sei zuversichtlich, dass die Gefahr für die öffentliche Gesundheit gut gehandhabt werde. Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bestätigte, dass der Mann positiv getestet worden sei. Nach Behördenangaben war der Patient an Bord eines Flugs der Fluggesellschaft Emirates am Mittwoch in Auckland eingetroffen. Jeder an Bord der Maschine, der Bedenken habe, sollte Gesundheitsexperten kontaktieren, hieß es.

Das Coronavirus hat nun auch ein Land südlich der Sahara erreicht. In Nigeria ist ein Italiener, der in Lagos arbeitet, positiv getestet worden. Wie Gesundheitsminister Osagie Ehanire mitteilte, sei der Mann von einer Geschäftsreise aus Mailand zurückgekehrt und am Tag darauf erkrankt. Er sei isoliert worden, sein Zustand sei stabil. Zuvor waren in Afrika Ansteckungen in Ägypten und Algerien gemeldet worden. Experten schätzen das Risiko einer Ausbreitung der Lungenkrankheit in Afrika als sehr hoch ein, da der Kontinent enge Verbindungen mit China hat und die Gesundheitssysteme in vielen afrikanischen Ländern schwach sind.

In Iran hat sich Vizepräsidentin Masumeh Ebtekar mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das berichtete die staatliche Zeitung Iran am Donnerstag auf Twitter. Auch andere ranghohe iranische Funktionäre sind bereits an dem Virus erkrankt. In Teheran und an anderen Orten der Islamischen Republik wurden die Freitagsgebete für diese Woche wegen der Epidemie abgesagt, wie halbstaatliche Nachrichtenagenturen berichteten. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium die Zahl der bestätigten Infektionsfälle drastisch um mehr als 100 auf 254 erhöht und die Zahl der Todesopfer auf 26. Chinesischen Staatsbürgern verwehrt das Land die Einreise.

Das Gesundheitsministerium in Israel hat alle Bürger aufgerufen, generell auf Auslandsreisen zu verzichten. In einem öffentlichen Appell hieß es, alle Reisen sollten einer Überprüfung unterzogen werden, ob sie tatsächlich notwendig seien. Explizit abgeraten wird die Teilnahme an Veranstaltungen wie Konferenzen. Außerdem müssen seit Mittwoch alle Reisenden, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien waren, für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dies gilt bereits für Rückkehrer aus asiatischen Ländern wie China und Südkorea. Nicht-Israelis, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien, China, Japan oder Südkorea aufgehalten haben, sollen gar nicht mehr ins Land einreisen dürfen. Das teilte am Donnerstag das Innenministerium mit. Kurze Zeit später verweigerte Israel rund 50 Reisenden aus Italien am Flughafen den Zutritt ins Land. Wie die Jerusalem Post berichtet, sollen die Passagiere der zwei Flugzeuge nach Italien zurückfliegen.

Mit diesen drastischen Maßnahmen will die israelische Regierung die Verbreitung des Virus in Israel verhindern. Doch am Donnerstag meldete Haaretz unter Berufung auf das Gesundheitsministerium die erste Ansteckung eines Israelis, der sich - anders als die zwei bisher infizierten Israelis - nicht auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess aufgehalten hatte. Bei dem Mann soll es sich um einen zurückgekehrten Italien-Besucher handeln. Hunderte Israelis, darunter Schulkinder, befinden sich seit dieser Woche in Quarantäne, weil sie zur gleichen Zeit Orte besuchten wie eine Gruppe südkoreanischer Touristen, unter denen sich mehrere Infizierte befanden.

Erstmals wurden außerhalb Chinas mehr neue Coronavirus-Infektionen gemeldet als in dem Land, in dem das Virus seinen Ursprung hat. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch mit. In China infizierten sich nach Angaben der Behörden 433 Personen neu, die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen liegt mit 29 so niedrig wie seit dem 28. Januar nicht mehr. Die chinesische Stadt Qianjiang aus der von der Epidemie am stärksten betroffenen Provinz Hubei bietet nach Behördenangaben Einwohnern Prämien von umgerechnet rund 1300 Euro (10 000 Yuan), wenn sie Krankheitssymptome melden und positiv auf das Coronavirus getestet werden. In der Stadt gibt es bislang 197 bestätigte Infektionen.

In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsministerium bestätigt, dass es sich bei dem Fall um den ersten in Japan handele, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf Coronavirus getestet wurde, berichtet die Zeitung Nikkei. Fälle von zweiten positiven Tests traten bisher nur in China auf. Auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, dass Patienten nach der Ausscheidung des Coronavirus immun gegen die Infektion seien und er eine zweite Infektion für unwahrscheinlich halte. Der Fall aus Japan sei ihm zwar nicht bekannt, er könne sich jedoch vorstellen, dass das Virus auch nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus nachgewiesen werden könnte, so Wieler.

In den USA gibt es den Centers for Disease Control and Prevention zufolge einen ersten Fall im Bundesstaat Kalifornien, bei dem unklar ist, wie die Infektion zustande kam. Das könnte bedeuten, dass das Virus auch in den USA bereits in Umlauf ist. Kurz zuvor hatte US-Präsident Trump auf einer Pressekonferenz betont, dass das Risiko für US-Bürger immer noch vergleichsweise gering sei. "Alle Risikofälle sind in Quarantäne", sagte Trump. Zudem werde schnell ein Impfstoff entwickelt. Nichtsdestotrotz ernannte Trump seinen Vizepräsidenten Mike Pence zum Leiter eines US-Krisenstabs, der zusammen mit der Gesundheitsbehörde CDC Maßnahmen gegen das Coronavirus ergreifen soll. Bisher sind in den USA rund 60 Infektionen mit dem Virus bekannt.

In Südkorea breitet sich das Coronavirus rasant aus. Die Behörden melden 505 neue Fälle und damit die größte Zahl an Neuinfektionen seit der Bestätigung der ersten Erkrankung in dem asiatischen Land am 20. Januar. Damit steigt die Zahl der Virus-Infektionen auf 1766, 13 Todesfälle sind registriert. Allein 422 neue Infektionen habe es in der Stadt Daegu gegeben. Eine Kirchengemeinde dort steht im Zentrum des Virus-Ausbruchs in Südkorea. Nach dem Fall eines in dem Land stationierten US-Soldaten hat auch das südkoreanische Militär mindestens 21 Infektionen gemeldet und die meisten Truppen auf ihre Stützpunkte beschränkt. Eine geplantes gemeinsames Manöver der USA und Südkorea werde "bis auf weiteres" verschoben, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Auch ein Flugbegleiter der Korean Air wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Person soll auch auf Flügen zwischen Seoul und Los Angeles gearbeitet haben.

Saudi-Arabien hat aus Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus seine Grenzen für Pilgerreisende in die beiden Städte Mekka und Medina geschlossen. Dabei handele es sich um eine vorübergehende Präventionsmaßnahme, teilte das Außenministerium in Riad mit. Vorerst ausgesetzt würden auch Einreisen mit Touristenvisa aus Ländern, in denen die Verbreitung des Virus einen Gefahr darstelle. Für welche Länder genau diese Regelung gilt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das sunnitische Königreich hat bislang noch keinen Fall des neuartigen Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Im Karibikhafen Cozumel in Mexiko soll ein Kreuzfahrtschiff der Linie MSC Cruises anlegen. An Land gehen dürfen die Passagiere jedoch nicht. Die vorher erteilte Erlaubnis sei widerrufen worden, sagte ein Hafenmitarbeiter. Die MSC Meraviglia mit 6000 Passagieren an Bord war zuvor schon die Ausschiffung in Jamaika und auf Grand Cayman verweigert worden. Ein Sprecher von MSC Cruises mit Sitz in der Schweiz sagt, das Unternehmen stehe mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in Mexiko in Kontakt. Die Krankenakten des Schiffes würden "einen einzigen Fall von gewöhnlicher saisonaler Grippe" durch ein Besatzungsmitglied zeigen. Es sei kein Fall von Coronavirus an Bord.

Brasilien hatte am Dienstag den ersten Coronavirus-Fall in Südamerika bestätigt. Ein 61-Jähriger aus São Paulo hatte sich offenbar auf einer Geschäftsreise in der Lombardei mit dem Virus infiziert. Laut der Zeitung Estadão gebe es inzwischen 20 weitere Verdachtsfälle, davon elf in São Paulo und zwei in Rio de Janeiro.

Irak schließt wegen der Ausbreitung des Virus im Nachbarland Iran alle Schulen und Universitäten für zehn Tage. Dem Botschafter des Irak in den USA, Fareed Yasseen, zufolge gibt es einen ständigen Reisefluss zwischen den beiden Ländern. Das könne die Ausbreitung des Virus beschleunigen. Aus diesem Grund hatte das Land die Grenze zu Iran schon vor einigen Tagen geschlossen. Dem dortigen Gesundheitsministerium zufolge waren am Donnerstag im Irak sechs Fälle bekannt. In Iran sind bislang 22 Menschen an dem Coronavirus gestorben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna meldet. Die Zahl der erfassten Infektionen liege bei 141.

Auch Pakistan meldet seine ersten Fälle. Gesundheitsminister Zafar Mirza zufolge seien zwei Fälle bestätigt. Beide Patienten würden behandelt und sie seien stabil. "Kein Grund zur Panik. Alles ist unter Kontrolle", schrieb Mirza.

In Norwegen meldete die Gesundheitsbehörde FHI am Mittwoch einen ersten Infizierten. Der Mann sei vor einiger Zeit von einer Reise nach China zurückgekehrt und habe zunächst keine Symptome gezeigt. Der Mann halte sich unter Quarantäne in seiner eigenen Wohnung auf, teilte die Behörde mit.

Mit Dänemark bestätigte ein weiteres skandinavisches Land den ersten Coronavirus-Fall. Laut Gesundheitsbehörde wurde ein Mann, der sich mit seiner Familie zum Skifahren in Norditalien aufgehalten hatte, positiv getestet. Seine Frau und sein Sohn seien negativ getestet worden. Die Familie war am Montag nach Dänemark zurückgekehrt, am Mittwoch traten Krankheitssymptome bei dem Mann auf. Er soll Mitarbeiter des dänischen Fernsehsenders TV2 sein. Bislang schätzen die Behörden die Gefahr, dass sich der Coronavirus in Dänemark stark ausbreiten könnte, als gering ein. Daran ändere auch die erste bekannte Infektion nichts, erklärte die Gesundheitsbehörde.

Nach einem Aufenthalt in Deutschland ist auch eine Frau in Schweden positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Sie habe sich in Deutschland mit dem Virus angesteckt, teilte die schwedische Gesundheitsbehörde am Donnerstagabend mit. Sie befinde sich nach Angaben der schwedischen Behörden nun in einem Krankenhaus in Uppsala 70 Kilometer nördlich von Stockholm.

Auf der Urlaubsinsel Teneriffa in Spanien wurde nach einer bestätigten Erkrankung ein Hotelkomplex mit etwa 700 Touristen praktisch unter Quarantäne gestellt. Das Auswärtige Amt spricht von einer "niedrigen dreistelligen" Zahl von Deutschen, die sich in dem Hotel "H10 Costa Adeje Palace" befinde. "Um zwei Uhr morgens klopfte es plötzlich an unserer Tür, dann wurde Fieber gemessen", sagte ein Hotelgast der Deutschen Presse-Agentur. Menschen "in einer Art OP-Kleidung" seien von Tür zu Tür gegangen und hätten die Gäste geweckt. Die Situation im Hotel sei aber ruhig, viele Gäste stünden auf ihren Balkonen: "Sie harren der Dinge, die da kommen."

Die Zahl der Infizierten steigt auch in Großbritannien. Am Freitag wurden vier weitere Fälle bekannt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 19, wie die Behörden mitteilen. Die Patienten hätten sich in Italien beziehungsweise Teneriffa angesteckt, wo es Schwerpunkte der Epidemie in Europa gibt. Sie würden in Spezialkliniken in Liverpool und London behandelt.

In Österreichs Hauptstadt Wien gibt es erstmals eine bestätigte Infektion. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker mit. Bei dem Betroffenen handelt es sich demnach um einen älteren Mann, der in Italien in Urlaub war. Insgesamt gibt es in Österreich damit drei bestätigte Infektionen.

Inzwischen ist auch ein Fall aus der Niederlande bekannt. Es handle sich um einen Mann, der in einem Krankenhaus in der südöstlichen Stadt Tilburg liege, teilte Gesundheitsminister Bruno Bruins am Donnerstagabend im niederländischen Fernsehen mit. Der Mann sei erst kürzlich aus der Lombardei in Norditalien zurückgekehrt. Er liege auf der Isolationsstation. Über seinen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt.

UN: Diskriminierung von Chinesen wegen Coronavirus

Die Coronavirus-Krise hat nach den Worten der höchsten UN-Menschenrechtsexpertin eine verstörende Welle von Vorurteilen gegen Menschen mit Wurzeln in China und Ostasien ausgelöst. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, rief bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf am Donnerstag alle Länder auf, gegen solche Formen von Diskriminierung zu kämpfen. Sie erinnerte Behörden daran, auch die Rechte von Menschen unter Quarantäne zu garantieren, darunter die Rechte auf ärztliche Betreuung, auf Informationen und auf freie Meinungsäußerung.