Sperrzone Spielplatz: Nach deutschem Recht muss der Staat eingreifen, wenn das "körperliche, geistige oder seelische Wohl" eines Kindes in Gefahr ist. Aber was, wenn der Staat es gar nicht mitbekommt?

Keiner weiß genau, was hinter all den Wohnungstüren gerade passiert. Eltern, die durch die Tage taumeln, Kinder, die Ohnmacht und Streit miterleben. Und Sozialarbeiter, die um Kontakt ringen. Von Blutergüssen, Ängsten und kleinen Feen.

Im Nachhinein ist nicht mehr zu klären, warum das Kind ausgerechnet hier diese drei Worte herausbringt, an einem Steintisch der Uferpromenade der Oder, die breit und mit wirbeliger Strömung Richtung Norden fließt, dem Stettiner Haff entgegen, und von da, milde schon, in die See.