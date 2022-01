Von Christian Wernicke, Hagen

Yasmin T. ist nicht zu sprechen. Der graue Pausenhof, auf dem die 13-Jährige drei Tage lang gegen die Corona-Regeln an ihrer Schule protestierte, ist leer. In der Ecke neben der Eingangstür der Heinrich-Heine-Realschule in Hagen steht noch das kleine Pult, an dem sie - gewappnet mit Strickmütze und Anorak, Wollhandschuhen und Winterstiefeln - der Eiseskälte trotzte. Es ist still auf dem Korridor vor dem Direktorat. Ein Sinnspruch des Philosophen Herbert Spencer ist an der Wand zu lesen: "Das größte Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln."