Boris Becker am Freitag vor dem Southwark Crown Court in London.

Ein Gericht in London hatte den ehemaligen Tennisprofi wegen Insolvenzverschleppung in vier von 14 Anklagepunkten für schuldig befunden. Nun wird das Strafmaß verkündet.

Boris Becker kommt am Freitagvormittag in Begleitung seiner Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro und seines ältesten Sohns Noah, der eine gepackte Reisetasche trägt. Die Krawatte des dreifachen Wimbledon-Sieger leuchtet in den Farben des Turniers, grün und lila. Am Southwark Crown Court in London soll um 16 Uhr das Strafmaß gegen den ehemaligen Tennisprofi verkündet werden. Richterin Deborah Taylor gilt als streng.

Zunächst hatten am Mittag aber noch einmal die Vertreterin der Anklage sowie Beckers Verteidigung das Wort. Angesichts des Andrangs war die Sitzung in einen größeren Saal verlegt worden. Auch britische Medien interessieren sich nun für den Fall. Eine Jury am Southwark Crown Court hatte Becker bereits am 8. April in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden.

Nachdem er 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden war, musste der frühere Tennisprofi den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen - dabei ließ er aber nach Einschätzung der Jury wichtige Teile aus. Die Laienrichter sahen es vor drei Wochen als erwiesen an, dass der 54-Jährige unter anderem eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen hat.

Becker droht nun eine lange Haft von bis zu sieben Jahren. Aber auch eine Bewährungsstrafe ist möglich. Staatsanwältin Rebecca Chalkley nannte am Freitag keine Strafmaßforderung, machte aber deutlich, dass sie Letzteres nicht für ausreichend hält. Dass er am Tag nach der gerichtlich angeordneten Insolvenz noch hohe Summen überwiesen hatte, ähnele Geldwäsche.

Beckers Anwalt Jonathan Laidlaw bat um Milde und sprach sich für eine Bewährungsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren aus. Bei den Überweisungen habe es sich um Zahlungen an seine Ex-Frau Barbara sowie seine Gattin Lilly und seine Kinder gehandelt, die von ihm abhängig gewesen seien. Laidlaw räumte ein, dass Becker damit das Gesetz gebrochen hatte, es sei aber kein schwerwiegender Fall. Der 54-Jährige habe sich in einer verzweifelten finanziellen Lage befunden. Vor Gericht hatte er ihn als naiv, aber unschuldig dargestellt. Becker selbst hatte stets alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der 54-Jährige kann nach dem Urteil Rechtsmittel einlegen.

Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Dietloff von Arnim, bekräftigte vor der Strafmaßverkündung am Freitag seine Loyalität mit Becker. Dieser habe für das deutsche Tennis "unstreitig herausragende Erfolge" gefeiert, sagte von Arnim am Freitag am Rande des Sandplatzturniers in München. "Wir stehen da, würde ich sagen, treu an der Seite unserer Tennis-Ikone."