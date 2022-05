Eine Zwei-Mann-Zelle in Wandsworth, so wie die, in der auch Boris Becker untergebracht worden sein soll.

Von Michael Neudecker, London

Ein paar Szenen aus einer Dokumentation der BBC über das Gefängnis, das offiziell "Her Majesty's Prison Wandsworth" heißt: Gefängniswärter sprinten zu einer Zelle, weil dort ein Mann randaliert, sie drücken ihn gemeinsam zu Boden, unter dem Lärm der anderen Insassen; ein Insasse raucht Cannabis und winkt dabei in die Kamera; ein Häftling weint und zeigt dem Reporter seinen zerkratzten Bauch. Was genau los ist, ist nicht zu verstehen, der Mann ist Asiate, der Sprecher sagt, "leider spricht der Mann kaum Englisch". Die Dokumentation dauert eine knappe halbe Stunde, sie ist bedrückend, die Zustände in der Anstalt sind offensichtlich verheerend. Der Film ist vor sechs Jahren entstanden, aber Andrew Neilson sagt, dieser Film gibt noch immer einen ganz guten Einblick, wie es in dem Gefängnis zugeht, in dem nun Boris Becker seine zweieinhalbjährige Haftstrafe angetreten hat.