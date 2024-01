Alte Bekannte wiederzutreffen, kann total nervig sein: Wer den Ex im Supermarkt trifft, geht nach einem kurzen "Hi" vielleicht schneller als sonst an die Kasse, ohne Umwege zu Snacks und Quengelware. Schlimmer ist es nur, wenn es keine Flucht aus dem Wiedersehen gibt: Wenn man im Zug neben der ehemaligen Chefin sitzt, bleibt nur der regelmäßige Gang aufs Klo oder zum Bordbistro (wenn es denn geöffnet ist).