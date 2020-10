In Kreuzberg landet man früher oder später immer in der Ankerklause. Momentan trifft man dort auf einen Wirt, der ´ziemlich angepisst" ist.

Dem hedonistisch scheppernden Kreuzberg geht es ans Eingemachte: an die Nachtstunden. Über wilden Superspreader-Zauber, die Häme der anderen und das Überleben in Corona-Zeiten.

In den alten Zeiten, die ja vergleichsweise normale Zeiten waren, saß Ragner Kilian im ersten Stock an der Rezeption und händigte den ankommenden Gästen den Zimmerschlüssel aus oder machte für die abreisenden die Rechnung fertig. Was man eben so macht als Hotelier. Und Kilian hatte immer noch den freundlichen Berliner Humor parat, ja, den gibt es auch.