Banksys Kunstwerk, entstanden zum Valentinstag an einer Hauswand in Margate. Zwischenzeitlich war die Gefriertruhe verschwunden.

Von Veronika Wulf

Die Frage, ob etwas Kunst ist, diskutieren Philosophen, Kunstkritiker und Intellektuelle seit Jahrhunderten. Entschieden wird sie häufig von Hausmeistern, Reinigungskräften und anderen Ordnungswilligen. 1973 nutzten Festgäste in einem Museum in Leverkusen ein Badewannenkunstwerk von Joseph Beuys als Abwaschbecken. 1986 wurde eines seiner Werke, für das er fünf Kilo Butter an einer Wand angebracht hatte, von der Putzkolonne weggewischt. 2004 warf eine Reinigungsfrau in der Londoner Tate eine Plastiktüte gefüllt mit Zeitungen und Pappe weg, ohne zu bemerken, dass sie Teil eines Werks von Gustav Metzger war. 2016 füllte eine Rentnerin in einem Nürnberger Museum ein Kreuzworträtsel in einer Collage des Fluxus-Künstlers Arthur Köpcke aus.

Kunst ist besonders vergänglich, wenn Hauswände und Mauern die Leinwand und Gegenstände der Umgebung Teil des Werks sind. Wie beim Street-Art-Künstler Banksy, der Löcher, Risse, Dreckspritzer, Feuerlöscher oder Vorhängeschlösser in seine Graffitis einbaut. Mal werden seine Werke übermalt, mal abgerissen und versucht, zu Geld zu machen, und mal zerstören sie sich bei diesem Versuch selbst.

Nun schien es seinem neusten Werk im englischen Margate ebenso zu ergehen: Nur wenige Stunden nachdem das Graffiti einer Hausfrau mit blauem Auge, die zwinkernd einen Mann in einer Kühltruhe entsorgt, bekannt wurde, war die eigentlich als Müll abgestellte Kühltruhe verschwunden. "Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen mussten Arbeiten am Gefrierschrank durchgeführt werden", teilte der zuständige Gemeinderat des Distrikts Thanet mit. Später stellte er die Truhe wieder zurück. Womöglich lag noch ein echter toter Ehemann darin.

