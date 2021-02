Von Oliver Klasen

Es ist ein auf den ersten Blick absolut lockdownkonformes Projekt, das Influencerin Sara Carstens, 19, Anfang Dezember aufgesetzt hat, auf der Videoplattform Tiktok, wo sie 1,9 Millionen Follower hat. Die Botschaft, angelehnt an einen berühmten Satz des früheren Regierenden Bürgermeisters von Berlin: "Ich habe Augenringe, und das ist auch gut so."

Carstens' Augenringe allerdings, das muss man fairerweise dazu sagen, sind nicht vom Leben im Lockdown gezeichnet, von zu viel Homeschooling, von durchwachten Nächten, weil man sich um den Arbeitsplatz sorgt. Nein, ihre Augenringe rühren von einem in erdigem Braunton gehaltenen Lippenstift, den sich das Model statt des eigentlich dafür gedachten Concealers auf die Haut schmiert. Mit ihren Augenringen hat sie es bis in die New York Times geschafft. Millionenfach wurden die Tiktok-Videos angeklickt und geteilt. Und natürlich wird jetzt philosophiert: Bricht Carstens damit ins Extrem getriebene Schönheitsvorstellungen der Selfie-Generation auf? Spielt sie mit dem Charme des perfekt Unperfekten? Ist es die Rückkehr des Heroin chic, den in den Neunzigerjahren einst Models wie Kate Moss etablierten?

Egal. Vielleicht muss man das Problem im wörtlichen Sinne tiefer hängen. Vielleicht freuen sich die tatsächlich hart arbeitenden, Videocall-, Home-Office- und Lockdown-geplagten Menschen ja einfach, dass man es mit ihrem Look theoretisch zu Millionen Likes bringen könnte. Und Homeschooling chic klingt auch einfach besser als Heroin chic.

