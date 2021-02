Von Veronika Wulf

Der Mensch wird historisch betrachtet immer älter, und das ist eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass mit dem wachsenden Alter tendenziell nicht nur mehr Pfunde und Falten, sondern auch Weisheit und Erfahrung einhergehen. Aus ähnlichen Gründen wie beim Menschen - medizinischer Fortschritt, solide Behausungen, bessere Hygiene - werden auch viele Tiere immer älter. Zumindest jene, die in Gefangenschaft leben, vielen anderen nimmt der Mensch den Lebensraum, Stoßzahn oder Pelz weg, aber das ist ein anderes Thema.

Ein Senior aus dem Tierreich hat es nun zu ungeahnter Bekanntheit gebracht in seinem hohen Alter: der 33-jährige Flughund Statler. Auf Twitter, wo ein Video von ihm Millionen Klicks bekommen hat, wird der Greis mit sehr viel virtueller Liebe überschüttet. Dazu muss man wissen, dass Flughunde in Gefangenschaft sonst höchstens 30 Jahre alt werden (in Freiheit deutlich weniger). Gut möglich, dass Statler das älteste lebende Exemplar seiner Art ist. Statler hat nur noch ein Auge, mag warme Schaumbäder und haust im Fledertier-Altenheim des Bat World Sanctuary in Weatherford, Texas. Die Flügel schwingen nicht mehr ganz so geschmeidig, aber Pfleger tragen seinen flauschigen Körper durch die Gänge des Tierheims, sodass sich Statler fühlen muss wie ein Adler über dem Meer.

"Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen 50ern richtig in Fahrt komme", freute sich Statler über das Altern. Nein, das war Angelina Jolie in der Vogue. Aber die 50 Menschenjahre hat Statler mit seinen 33 Flughundejahren ja auch längst überschritten.

