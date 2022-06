"In Gedenken an Bruno und Dom", steht auf dem Schild eines Demonstranten, nachdem der britische Journalist und der Indigenen-Experte im Dschungel mutmaßlich ermordet wurden.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Tief im Dschungel haben die brasilianischen Behörden am Mittwoch zwei Leichen gefunden - und aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um die Überreste von Dom Phillips und Bruno Araújo Pereira. Der britische Journalist und der brasilianische Experte für indigene Völker waren vor knapp zwei Wochen bei einer Expedition im Amazonasgebiet verschwunden. Es folgte eine 10 Tage dauernde, fieberhafte Suche, die Brasilien in Atem hielt und auch international viel Aufmerksamkeit bekam. "Der tragische Fund beendet nun die Angst, die wir hatten, weil wir nicht wussten wo Dom und Bruno stecken", schrieb Alessandra Sampaio, die Frau des britischen Journalisten, in einem Statement. "Heute beginnen wir aber auch unsere Suche nach Gerechtigkeit."