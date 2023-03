Zweite Stammstrecke in München könnte 14 Milliarden Euro kosten

Ein Zug der S-Bahn München fährt an der Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke entlang.

Von Klaus Ott, München

Ursprünglich sollte die zweite Tunnelstrecke für die S-Bahn quer durch München weniger als eine Milliarde Euro kosten. Dann mehr als eine Milliarde, mehr als zwei, mehr als drei Milliarden Euro; alles Steuergeld. Inzwischen werden die Kosten auf mehr als sieben oder acht Milliarden Euro beziffert, so Schätzungen in der bayerischen Staatsregierung beziehungsweise von Fachleuten. Doch selbst das reiche nicht, glaubt Jürgen Baumgärtner, Landtagsabgeordneter der CSU. "Ich gehe davon aus, dass die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn am Ende 14 Milliarden Euro kosten wird", sagt Baumgärtner im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.