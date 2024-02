Kurz erklärt: Daniel Wirtz hatte ums Jahr 2000 herum erst Erfolg mit seiner Truppe Sub7even (Bravo-Storys und so), dann nach Startschwierigkeiten auch als Solo-Singer-Songwriter, nicht zuletzt durch TV-Auftritte in "Das Tauschkonzert" und in seiner eigenen Vox-Musik-Sendung "Blind Date im Wirtzhaus". Dann bremste ihn allerdings Corona mächtig aus - und den angestauten Frust schreit er sich nun auf "DNA" von der Seele. Musikalisch ist das grungiger Stadionrock mithilfe seiner Maffay-Lindenberg-Connection Pascal Kravetz und JB Meijers, textlich allerdings bisweilen querdenkerisches Trotz-Geschwurbel. Am Ende landete er nicht an der proklamierten Tabellenspitze ("Platz 1 ist reserviert!"), aber immerhin auf Rang vier.

Wirtz, Sonntag, 18. Februar, 20 Uhr, München, Backstage