Ach, dieser Sommer. Über Tage, wenn nicht Wochen war die Sonne nahezu wie vom Erdboden verschluckt, verreist, ausgedehnter Urlaub wohl, irgendwo ganz weit weg, und diese treue Sonnenblume ließ sie nahe dem Riemer See einfach im Regen stehen. Wie ein Haustier, das man auf dem Weg in den Süden ausgesetzt hat, wie so manch einen begossenen Pudel, den Tierschützer in den Ferienmonaten an Autobahnraststätten auflesen.

Aber nun: Sie kommt zurück, die Sonne, hoffentlich gut erholt und strahlend (worüber man sich freut, aber angesichts der Klimakrise dann auch nie weiß, wie sehr man sollte). Die Aussichten für Ende der Woche verheißen einen wolkenfreien Himmel. Endlich! Wobei: Im Kreis der Kollegen und Kolleginnen wurden eben hektisch die Angaben diverser Wetter-Apps abgeglichen. Ob die Rückkehr der Sonne von Dauer ist, schien unklar, die Angaben divergierten. Immerhin die Sonnenblume dürfte aber weiter leuchten, auch wenn sonst wieder alles nass und grau werden sollte.