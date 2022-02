Micky Wenngatz (SPD), 14 Jahre lang eine der prägenden Persönlichkeiten im Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, hat ihr lokalpolitisches Amt aufgegeben. Sie wolle sich auf ihre Arbeit im Stadtrat, als Vorsitzende des Vereins "München ist bunt" und ihr Engagement im Vorstand der Münchner SPD konzentrieren, sagte Wenngatz. Im BA war sie jahrelang stellvertretende Vorsitzende und Sprecherin der SPD-Fraktion. Wiederholt organisierte sie Gedenkfeiern zum Kriegsende am 8. Mai 1945. Der Gremiumsvorsitzende Ludwig Weidinger (CSU) dankte Wenngatz zum Abschied dafür, bei allen politischen Differenzen stets "den Schulterschluss gesucht zu haben, wenn's drauf ankam".

Die aktuelle SPD-Fraktionssprecherin im Bezirksausschuss, Dorle Baumann, versicherte, ihre Parteifreundin bleibe für die Menschen im Süden Münchens in ihrer Funktion als Stadträtin "erreichbar". Für Wenngatz rückt Willi Armbruster (SPD) aus Solln in den BA nach. Armbruster gehörte der Stadtteilvertretung früher schon einmal an.