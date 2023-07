Im Künstlergarten der Villa Stuck einen lauen Sommerabend zu verbringen, ist immer ein Genuss. Schon deshalb lohnt es sich, das Sommerfest des Villa Stuck Fördervereins zu besuchen. In diesem Jahr lockt zudem die Aussicht, Lars Eidinger live zu erleben - nicht als Schauspieler, sondern als DJ.

Denn seit Jahren legt er sowohl in Clubs als auch bei Veranstaltungen in Museen auf, seine Partyreihe "Autistic Disco" hat inzwischen Kultstatus erlangt. Zuvor wird der Münchner DJ und Produzent Julës (Pop Up Club und Social Club Munich) am DJ-Pult stehen. Die aktuellen Sonderausstellungen "We Rise by Lifting Others" von Marinella Senatore und "Nachtgesang" von Heidrun Sandbichler sowie die historischen Räume der Villa Stuck werden bis 22 Uhr geöffnet sein.

Der Villa Stuck Verein verbindet das Sommerfest mit einem guten Zweck und lässt einen Großteil der Ticketeinnahmen der ukrainischen Hilfsorganisation united24 zukommen. Diese unterstützen damit die Menschen in der ukrainischen Stadt Cherson, die von dem verheerenden Dammbruch betroffen sind. Tickets für das Sommerfest gibt es über die Plattform Eveeno.

Chez Franz: Sommerfest des Villa Stuck Vereins, Freitag, 14. Juli, 18 bis 23 Uhr, Villa Stuck