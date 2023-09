Ein Ausflug in die Welt der Bücher lohnt sich immer - und in diesem Fall lässt er sich noch mit der Erkundung eines ungewöhnlichen Ortes verbinden: Zum "Münchner Buchfest" lädt eine Gruppe von Independent-Verlagen, die sich vor Jahren zu den "Münchner Buchmachern" zusammengeschlossen haben, in den Garten des Schleusenwärterhäuschens an der Thalkirchner Floßlände.