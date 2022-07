In keiner anderen bayerisch-britisch-berlinerischen Rockband findet sich mehr von Karl Valentin als im Lunsentrio. Deren Sprech-Sänger Hank Schmidt in der Beek ist auch so ein vielseitiger wie ernsthafter Humorist, ob er nun Landschaftsbilder mit sich selbst darin malt oder genau über diesen künstlerischen Vorgang Lieder wie "In den Zillertaler Alpen" dichtet. Im Pubrock des Trios, dem mit Nick McCarthy auch der Mitgründer der Rockstars Franz Ferdinand angehört, geht es auch um aufmüpfige Autoren wie Peter-Paul Zahl oder Erich Mühsam, deswegen passt die Band prima zum Auftakt der Freiluft-Saison im Hof des Valentin-Karlstadt-Musäums am Donnerstag, 14. Juli, bei dem auch die Ausstellung "Tode zum Lachen" mit dem Vermächtnis von Christian Boltanski eröffnet wird. Danach steigt zwei Tage lang das Open-Air-Sommerfest bei freiem Eintritt mit weiteren illustren Künstlergästen: Den Kabarettistinnen Luise Kinseher und Maria Peschek, Hildebrandt-Preisträger Severin Gröbner, Brustmanns Lust und anderen am Freitag. Und am Samstag mit viel handwerklich hochwertiger Musik von Embryo über Black Patti über Express Brass Band bis Matthias Kellner, der auch sehr humorvolle Geschichten zu erzählen hat.

Sommerfest des Valentin Karlstadt-Musäums, Fr. & Sa., 15. & 16. Juli, 19 Uhr, Isartor, Eintritt frei