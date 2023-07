Neuhausen:18-Jähriger stirbt nach Unfall an Tramstation

An einer Tramhaltestelle in Neuhausen ist es zu einem schweren Unfall mit einem Toten gekommen.

Von Bernd Kastner

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht zum Sonntag in Neuhausen ein 18-jähriger Passant tödlich verletzt worden. Der junge Mann stand an einer Tramhaltestelle. Verursacht hat den Unfall ein 21-Jähriger, der mit seinem Renault Clio vor einer Polizeikontrolle in der Dachauer Straße floh, wie die Polizei berichtet.

An der Kreuzung der Dachauer Straße mit der Schwere-Reiter-Straße überfuhr der Mann gegen 0.30 Uhr eine rote Ampel und kollidierte mit einem kreuzenden VW. Dadurch schleuderte das Auto des Flüchtigen gegen ein Wartehäuschen einer Tramhaltestelle. Dort standen drei junge Männer.

Der 18-Jährige starb am Unfallort, ein Gleichaltriger wurde schwer am Bein verletzt, womöglich muss es amputiert werden. Ein 16-Jähriger wurde durch umherfliegende Trümmer leicht am Kopf verletzt. Die drei Insassen des VW wurden leicht verletzt, ebenso der Unfallverursacher. Er war laut Polizei alkoholisiert und besitzt keinen gültigen Führerschein und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm werde unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen.