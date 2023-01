Er wurde unter Peter Zadek Schauspieler des Jahres, später Intendant der Hamburger Kammerspiele, hat den Rommel und den Grzimek gespielt, ist seit 2009 Kommissar Murot im HR-"Tatort" und gerade im ZDF-Mehrteiler "Gestern waren wir noch Kinder" zu sehen. Doch für die Schauspielerei entdeckt wurde Ulrich Tukur als Musiker. Und obwohl er immer mal daran gedacht hat, die Zweitkarriere als Pianist und Sänger zugunsten der Schauspielerei ganz an den Nagel zu hängen, ganz los kommt er davon nicht. Und so ist er seit 1995 mit seinen Rhythmus Boys unterwegs, einer vierköpfigen "Tanzkapelle", wie er es nennt, in Wahrheit eine erstklassige Jazz-Combo alten Stils. Mit dem neuen Programm "Rhythmus in Dosen" geht es nun zum Nachholtermin (im Dezember fiel das Konzert wegen Krankheit aus) ins Prinzregententheater.

