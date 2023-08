Aus einer Gruppe von Löwen-Fans sind nach dem Fußballspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck Anhänger der Gäste angegriffen worden. Dabei erlitt ein 66 Jahre alter Mann eine Nasenbeinfraktur und Platzwunden im Gesicht, ein 50-Jähriger kam mit Platzwunden davon.

Laut Polizei befanden sich nach dem Spiel am Dienstagabend gegen 22 Uhr rund 30 Menschen an einer Tankstelle in der Nähe des sogenannten Grünspitzes in Giesing. Als neun Fans der Fußball-Gäste vorbeikamen, griffen drei mit Sturmhauben vermummte Personen aus der Gruppe der dort Stehenden die Lübecker an.

Die drei Tatverdächtigen konnten unerkannt entkommen. Wie es zu der Attacke kam und wie sie genau ablief, müsse noch ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Vor der Begegnung und während des Spiels habe es keine Zwischenfälle gegeben.