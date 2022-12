Ein brennender Kleintransporter hat am Sonntagabend einen Schaden von rund 300 000 Euro verursacht, wie die Feuerwehr schätzt. Sie war von einem Passanten wegen starken Rauchs auf einem Betriebshof in der Straße Am Isarkanal verständigt worden. Dort brannte der Transporter in einer Garage. Durch die Hitze wurden vier weitere Fahrzeuge und Teile einer Werkstatt beschädigt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.