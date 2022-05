Entscheidung in Karlsruhe

Roman H. beim Prozess am Landgericht München vor mehr als einem Jahr.

Ihre sterblichen Überreste wurden nie gefunden - trotzdem kam das Landgericht München zu dem Schluss, dass Roman H. seine Ehefrau und seine Stieftochter in Ramersdorf getötet hat. Das Urteil wegen Totschlags hat auch vor dem Bundesgerichtshof Bestand.

Von Susi Wimmer

Das Urteil gegen Roman H. wegen zweifachen Totschlags bleibt bestehen. Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am Mittwoch die Revisionen des Angeklagten, der Staatsanwaltschaft und des Nebenklägers gegen das Urteil des Landgerichts München I verworfen. Der 47-Jährige war im Februar 2021 zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten verurteilt worden, weil die Kammer davon ausging, dass er seine Ehefrau und seine Stieftochter in Ramersdorf getötet hatte. Die beiden Frauen waren am 13. Juli 2019 verschwunden, ihre Leichen wurden nie gefunden. Die Staatsanwaltschaft hatte mit der Revision eine Verurteilung wegen Mordes angestrebt, der Angeklagte selbst hatte einen Freispruch gefordert.

Die zweite Strafkammer am Landgericht München I war zu dem Schluss gekommen, dass Roman H. im Juli 2019 zunächst seine Ehefrau im Flur der gemeinsamen Wohnung an der Ottobrunner Straße auf unbekannte Weise getötet hatte. Als die Tochter mittags von der Schule nach Hause kam, brachte er diese im Wohnzimmer der Wohnung um. Die Spurensicherung der Polizei fand später entsprechende Blutspritzer in den Räumen. Ebenso entdeckte man blutverschmierte Teppiche aus der Wohnung im Unterholz des Truderinger Waldes.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung wegen Mordes: Roman H. habe zuerst seine Frau getötet und später, um die erste Tat zu verdecken, auch seine Stieftochter. Der Senat des BGH folgte aber dem Urteil des Landgerichts. Man habe keine Feststellungen zum Vortatgeschehen und zum Motiv des Angeklagten treffen können. Die Mordmerkmale der Verdeckungsabsicht und der niedrigen Beweggründe hat der Senat verneint. Der Senat verwarf auch die Revision des Angeklagten. Das Landgericht habe sich nach umfangreicher Beweisaufnahme rechtsfehlerfrei unter Berücksichtigung des Spurenbildes mit den zahlreichen an den Tatörtlichkeiten im Flur und Wohnzimmer der Wohnung gefundenen Blutspuren, den Angaben von Zeugen sowie den aufgefundenen blutverschmierten Teppichen jeweils von einem Tötungsgeschehen und von einer Täterschaft des Angeklagten überzeugt.