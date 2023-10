Auch Thorsten Quaeschning, seit 2005 bei Tangerine Dream, erinnerte sich in seiner Ansage vor dem fast dreistündigen Konzert in der Isarphilharmonie an den bis dahin letzten Münchner Auftritt der Band 2014 im Circus Krone. Da war Edgar Froese noch dabei, jahrzehntelang die einzige Band-Konstante. 1967 hatte Froese Tangerine Dream unter Kraut- und Jazzrock-Vorzeichen gegründet, bald aber gehörte man als Teil der "Berliner Schule" zu den Pionieren der elektronischen Popmusik. Die Leitung der Band hatte Froese schon 2013 an Quaeschning übergeben, der sie nach seinem Wunsch und in seinem Sinne weiterführen sollte. Im Januar 2015 starb Froese dann völlig überraschend an einer Lungenembolie.