Seine Heimatstadt ist zum Sinnbild für die Corona-Krise in Italien geworden: Bergamo. Der Münchner Sternekoch Mario Gamba vom Bogenhausener Restaurant Acquarello ist dort geboren und aufgewachsen, seine Familie lebt nach wie vor in Bergamo. "Gottseidank geht es allen gut", sagt er, "auch meiner 91-jährigen Mutter". Eine Tante und ein Onkel, beide in den Achtzigern, seien an Corona erkrankt gewesen. Man habe sie aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert, sondern sie zu Hause behandelt. "Das war sicher rein psychisch weniger Stress für sie, inzwischen sind sie geheilt und wieder gesund."

Trotzdem sind die Zeiten natürlich düster, und da kann man etwas Aufhellung schon gebrauchen. Wie praktisch, dass Mario Gamba seine Art zu kochen "Cucina del Sole" nennt, "Küche der Sonne". Die gibt es in seinem Restaurant derzeit nur mittags und werktags zum Abholen und Erwärmen, und das in einem sehr eingeschränkten Angebot. Einfach und dennoch edel geht aber auch zum Selberkochen, etwa mit Mario Gambas "Spaghetti Acquarello".

Zutaten für vier Personen: 300 Gramm Spaghetti, 100 Gramm Staudensellerie, gewürfelt, 20 Kapern, fünf Sardellen, gehackt, 30 Gramm Oliven, 20 Kirschtomaten, abgezogen und halbiert, 80 Gramm Butter, 20 Milliliter Sherry medium, 40 Gramm Butter, Salz, Pfeffer , eine Chilischote, gehackt, ein Bund Basilikum, ein Bund glatte Petersilie, Schale von einer unbehandelten Zitrone, acht Gambas, acht Jakobsmuscheln, 200 Milliliter Wasser.

Zubereitung: Die Spaghetti nach Packungsanleitung al dente kochen (wenn man bei den Spaghetti einen leichten Widerstand in der Textur findet). In der Zwischenzeit Staudensellerie in Olivenöl anschwitzen, Kapern, Sardellen, Oliven, Kirschtomaten und die Chili hinzugeben und kurz mit anschwitzen, mit Sherry ablöschen. Wasser und Butter hinzufügen, Basilikumblätter abzupfen und gut in der Sauce verteilen, Petersilie abzupfen und gleichmäßig verteilen, mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Spaghetti in der Sauce unterheben.

Gambas und Jakobsmuscheln in Olivenöl und zehn Gramm Butter auf niedriger Temperatur anbraten, mit Sherry ablöschen und die geriebene Biozitronenschale dazugeben. Gleichmäßig auf die Spaghetti verteilen. Dann zwei Jakobsmuscheln und zwei halbierte Gambas pro Person auf jeden Teller geben.