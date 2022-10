Im Herkulessaal sind am 29. Oktober die Räuber los. Aber Rufus Beck wird gemeinsam mit den Symphonikern des Bayerischen Rundfunks die Bande schnell in den Griff bekommen, denn die Beute des Familienkonzerts soll schließlich dem SZ-Adventskalender zugute kommen.

Von Karin Kampwerth

Im vorigen Jahr musste sich Rufus Beck mit einer faulen Geistertruppe rumschlagen. Dieses Jahr bekommt er es beim Familienkonzert zugunsten des SZ-Adventskalenders mit einer Räuberbande zu tun. Und man darf jetzt schon sicher sein: Die Geschichte wird Beck wieder so erzählen, dass die kleinen Konzertbesucher auf ihren Stühlen herumrutschen, und auch ihre erwachsenen Begleiter sich prächtig amüsieren werden. Ebenso sicher ist, dass Katharina Neuschaefer, BR-Redakteurin und Autorin, Beck wieder eine Geschichte auf den Leib geschrieben hat, mit der er bei vollem Körpereinsatz das Publikum im Herkulessaal begeistern wird.

Darum geht es: In der Wüste hat es eine Räuberbande nicht leicht. Und ein Räuberhauptmann erst recht nicht. Ständig wird von ihm ein mutiger Überfall mit kostbarer Beute erwartet. Aber in letzter Zeit läuft's einfach nicht. Als der Räuberhauptmann bei seinem nächsten Überfall wieder nur einen alten Sack erbeutet, meutert die Bande. Dabei ahnen die Räuber nicht, dass sich darin einer der größten Schätze des Morgenlandes befindet, hinter dem der böse Sultan her ist. Musikalisch untermalen die BR-Symphoniker mit Dirigent Radoslaw Szulc und Auszügen aus "Scheherazade, op. 35" von Nikolai Rimsky-Korsakov die Geschichte, die von Martin Fengel illustriert wurde.

SZ-Adventskalender: Familienkonzert, 29. 10., 13 und 15 Uhr, Herkulessaal. 16 Euro (Erwachsene), 8 Euro (Kinder, ab fünf Jahren). Bestellung unter br-ticket.de oder 089/5900 10880