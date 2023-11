Dieser unsterbliche Satz. "Diese Gegend hat mich kaputtgemacht, und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt." Es ist ein Kreuz mit der Heimat, also flieht der surreale Romantiker dann doch. Nach Grönland, wo es viel Eis gibt, aber längst nicht so viel wie daheim in der Kälte der Heimat. In die kann man dann mit dem Fernrohr hinüberschauen, weil da halt noch eine Geliebte ist. "Servus Bayern" ist ein Film von Herbert Achternbusch, er ist 45 Jahre alt, und Josef Bierbichler spielt darin mit.