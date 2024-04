Es gehört heute zu den großen Widersprüchen, dass einerseits beklagt wird, das Publikum in Opern- und Konzerthäusern werde immer älter und es fehle an jungen Zuhörern, und andererseits in die Musikhochschulen weltweit hochbegabte Jugendliche strömen, um Klavier, Violine, Violoncello und andere Instrumente bis zur Meisterschaft spielen zu lernen, Sänger und Sängerinnen nicht zu vergessen. Also treten auf dem Podium oft junge Meister auf vor einer Zuhörerschaft, die, von der Bühne aus betrachtet, sich gleichsam wie ein grauer Teppich ausbreitet, was allerdings Begeisterungsfähigkeit und Freude an der Musik nicht behindert. Doch werden Anfangszeiten, Formate und auch Ticketpreise variabel gestaltet und unterschiedliche Spielorte gewählt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann finden sich häufig Musikinteressierte aus allen Altersgruppen ein, bei Spätterminen sind die Jungen oft in der Überzahl.