Knapp ein Jahr nach dem Ende des Prozesses um den Dreifachmord von Starnberg ist auch das Urteil gegen den Mitangeklagten Samuel V. rechtskräftig. Die Jugendkammer am Landgericht München II hatte V. nach 80 Verhandlungstagen am 6. März vergangenen Jahres unter anderem wegen Mordes in Mittäterschaft zu einer Jugendstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Gegen seinen Komplizen, den Hauptangeklagten Maximilian B., der in den Morgenstunden des 20. Januar 2020 seinen Freund und dessen Eltern in deren Starnberger Haus erschoss, hatte das Gericht 13 Jahre Haft verhängt. Während Maximilian B. das Urteil annahm, hatten die Verteidiger von Samuel V. Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eingelegt. Jedoch ohne Erfolg, wie die Pressestelle am Oberlandesgericht München am Dienstag mitteilte.