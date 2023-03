Starnberger Dreifachmord:Karriereziel "Mafiaboss"

Die Jugendkammer des Landgerichts München II verurteilt die beiden Angeklagten zu langen Haftstrafen. Was in den jungen Männern vorgeht, lässt sich kaum nachvollziehen. Laut Richterin wollten sie ein "cooles Gangsterleben" führen.

Von Andreas Salch, Starnbeg

Er hätte nur zur Polizei gehen müssen. Und sagen müssen, dass sein Freund eine Wahnsinnstat plant. Einen Amoklauf in den Pasing Arcaden. Entweder am Freitag oder am Samstag, 17. oder 18. Januar 2020. Doch Maximilian B. ging nicht zur Polizei. Stattdessen erschoss er in den frühen Morgenstunden des 11. Januar 2020 seinen Freund und dessen Eltern in ihrem Haus in Starnberg mit einer großkalibrigen Pistole. Aber nicht etwa, weil er den Amoklauf unbedingt verhindern wollte. Nach Überzeugung der Richterinnen der 1. Jugendkammer am Landgericht München II ging es dem Hauptangeklagten Maximilian B. bei dem Dreifachmord von Starnberg vor allem um die wertvolle Waffensammlung seines Freundes, die er sich vor dem Amoklauf habe sichern wollen.

Denn wäre es zu dem Amoklauf gekommen, von dem die Kammer tatsächlich ausging, wäre die Waffensammlung für den Angeklagten "verloren" gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin Regina Holstein am Montag bei der Urteilsbegründung.

Detailansicht öffnen In diesem Haus am Riedener Weg in Starnberg wurden drei Menschen ermordet. Das Anwesen ist mittlerweile abgerissen. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Detailansicht öffnen Waffendepot in der Wohnung des Haupttäters Maximilian B. in Olching. Beamte der Kripo Fürstenfeldbruck stellten das Arsenal im Januar 2020 sicher. (Foto: Kripo Fürstenfeldbruck)

Für den Mord an der Familie sowie für zwei Überfälle auf Supermärkte im Landkreis Fürstenfeldbruck verurteilte die Kammer Maximilian B. zu insgesamt 13 Jahren Haft. Gegen den Komplizen des 22-Jährigen, den 21 Jahre alten Samuel V., verhängte das Gericht wegen Mordes in Mittäterschaft sowie wegen eines Raubüberfalls auf einen Supermarkt achteinhalb Jahre Haft. Samuel V., so die Vorsitzende, habe seinen Freund Maximilian B. in der Nacht auf den 11. Januar 2020 zum Anwesen der Familie nach Starnberg gefahren und habe zumindest gewusst, dass B. deren Sohn töten werde, um an dessen Waffensammlung - darunter viele verbotene Kriegswaffen - zu kommen. Da beide Angeklagte zur Tatzeit noch Heranwachsende waren, wandte die Kammer Jugendstrafrecht an. Als Richterin Regina Holstein die Urteile verkündete, wirkten Maximilian B. und Samuel V. äußerlich völlig ruhig. Ihr Gesichtsausdruck ohne jede Mimik, so wie auch an den vorausgegangenen 79 Verhandlungstagen.

Was in den beiden Angeklagten, die zur Tatzeit noch Teenager waren, vorgeht, wie es dazu kam, dass sie zu der Tat in Starnberg fähig waren, dazu war in dem Prozess, der mehr als eineinhalb Jahre dauerte, nicht viel zu erfahren. Maximilian B. verlas einige Monate nach dem Prozessauftakt eine Erklärung, in der er die Morde gestand. Samuel V. schwieg bis zuletzt beharrlich. Selbst dann, wenn sich Richterin Holstein zu Beginn eines Verhandlungstages nach seinem Befinden erkundigte, drehte sich der 21-Jährige erst zu seinen Verteidigern um und erkundigte sich, ob er der Vorsitzenden antworten solle. Den getöteten Sohn, einen Büchsenmacherlehrling, nannte Richterin Holstein "eine schwierige Persönlichkeit", dessen große Leidenschaft Waffen gewesen seien und das "Herumschießen" damit. Der 21-Jährige sei einsam gewesen, habe Anschluss gesucht und Maximilian B. kennengelernt. Und das habe ihm "letztlich das Leben gekostet".

Begangen haben Maximilian B. und Samuel V. die Überfälle auf Supermärkte und die Tat in Starnberg, weil sie sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden haben und ein "cooles Gangsterleben führen wollten", sagte Richterin Holstein. Samuel V. hatte nach seiner Festnahme zu einem psychiatrischen Sachverständigen auf die Frage, wie er sich seine Zukunft vorstelle, geantwortet: Sein Karriereziel sei "Mafiaboss". Der 21-Jährige, dem die Vorsitzende "Großmannssucht" attestierte, hatte zur Tatzeit nur einen Aushilfsjob, lebte aber auf großem Fuß, hatte teure Hobbys und "eine anspruchsvolle Freundin", so Richterin Holstein. Die Waffensammlung ihres Opfers wollten die Angeklagten im Darknet anbieten und mehrere Hunderttausend Euro dafür bekommen. Das Geld sollte in Kryptowährungen und in Aktien angelegt werden.

Detailansicht öffnen Der Haupttäter Maximilian B. wird von einem Justizbeamten zur Anklagebank geführt. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Maximilian B. habe den Vater seines Freundes in jener Nacht des 11. Januar 2020 in Starnberg "mit drei Schüssen regelrecht hingerichtet", befand die Vorsitzende. Ebenso dessen Frau. Als B. auf sie schoss, lag sie in ihrem Bett. Maximilian B. hatte die Stunden vor der Tat zusammen mit seinem Freund in dessen Zimmer verbracht und mit ihm Drogen konsumiert. Als der damals 21-jährige Büchsenmacherlehrling eingeschlafen war, schoss B. ihm aus nächster Nähe mit einer großkalibrigen Pistole in die rechte Schläfe. Da auch die Eltern des Büchsenmacherlehrlings anwesend waren, mussten auch sie sterben.

Nach der Tat hatte B. seinem Freund die Pistole, aus der er die tödlichen Schüsse abgefeuert hatte, in die Hand gelegt. Es sollte so aussehen, als habe dieser seine Eltern erschossen und sich dann selbst gerichtet. Tatsächlich war die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck anfangs von einem Familiendrama ausgegangen.