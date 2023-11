Es ist ein Jubiläum, über das sich viele Menschen freuen können: Wenn in vier Wochen der "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" seine 75. Spendenaktion für Menschen in schwierigen Lebenslagen startet, kann das Hilfswerk der SZ-Leser nun bereits zum 20. Mal auf die Unterstützung des Lions Clubs München-Pullach zählen. Mit dem Verkauf des Adventskalenders, der je ein historisches Gemälde mit Bezug zur Geburt Christi zeigt, hat der Lions Club in fast zwei Jahrzehnten einen Gesamterlös von mehr als 450 000 Euro erzielt, aus dem das SZ-Hilfswerk und verschiedene weitere gemeinnützige Organisationen unterstützt werden.

Am Montag, 6. November, beginnt der Verkauf des Adventskalenders. In diesem Jahr hat der Lions Club dafür ein Motiv des Malers Giovanni Maria Conti della Camera (1614-1670) ausgewählt, ein Fresco der Anbetung der drei Könige in der Kirche Chiesa di Santa Croce in Parma. Zum Preis von sieben Euro ist der Kalender im Servicezentrum der SZ an der Fürstenfelder Straße 7 (geöffnet Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 16 Uhr), im Kaufhaus Beck am Marienplatz und in den Apotheken in Pullach erhältlich.

Erfahrungsgemäß dürfte es nicht lange dauern, bis die gesamte Auflage in Höhe von 5500 Exemplaren verkauft ist. Denn der Adventskalender ist nicht nur wegen des Motivs und des guten Werks sehr gefragt, das der Verkauf ermöglicht. Die eine Hälfte des Nettoerlöses geht traditionell an den SZ-Adventskalender, die andere Hälfte erhält das Kontaktnetz allfabeta des Vereins Siaf, ein Projekt, das alleinerziehende Mütter, die Kinder mit Behinderung oder chronischen Krankheiten haben, unterstützt.

Jeder Kalender dient aber auch gleichzeitig mit seiner aufgedruckten Nummer als Los für ein Gewinnspiel. Unter notarieller Aufsicht werden insgesamt 330 von Sponsoren gestiftete Preise im Gesamtwert von 34 000 Euro verlost. Hauptpreis ist in diesem Jahr wieder ein einwöchiger Aufenthalt im Hotel Post in Lech/Arlberg in einer Suite für zwei Personen mit Halbpension; der Wert beträgt 5380 Euro. Die Gewinnzahlen werden täglich unter www.lions-pullach.de und zum Jahresende gesammelt in der SZ veröffentlicht.